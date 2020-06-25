Украине грозит "черный сценарий" роста числа смертей от COVID-19 - исследование

В Украине может подскочить число смертей от коронавируса / Reuters

В Украине реальное количество случаев заболевания коронавирусом достигает 150 тысяч, говорится в данных эпидемиологической модели распространения COVID-19 Киевской школы экономики.

В сообщении пресс-службы КШЭ говорится, что в Украине динамика распространения заболеваемости COVID-19 демонстрирует умеренную сезонность.

Подчеркивается, что динамика отвечает желтому сценарию, по которому можно прогнозировать около 4 тысяч умерших до конца 2020 года. При таком сценарии, адаптивный карантин продлится весь год.

В то же время исследователи отметили, что черный сценарий, который соответствует 7 тысячам умерших состоянию на конец 2020, остается вероятным.

/ kse.ua

Кроме того, остается вероятность желто-зеленого сценария с 2,5 тысячами смертей на конец года. При таком сценарии, возможно полное снятие карантина с 1 августа. Желто-зеленый сценарий возможен в условиях усиленного соблюдения требований индивидуальной защиты - масочный режим, мойка и дезинфекция рук, социальное дистанцирование.

/ kse.ua

Напомним, в Украине на утро 25 июня зарегистрировано более 40 тыс. лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них более 1 тыс. летальных, 17 тыс. 758 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 994 новых случая.