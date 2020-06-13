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Стали известны результаты тестов на коронавирус Резникова и Ермака

13 июня 2020, 20:12

Тесты украинских чиновников на наличие коронавируса в организме показали отрицательный результат.

Алексей Резников
Резников не болен COVID-19 / Фото УНИАН

Украинская делегация в Париже, в составе которой находились министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников и глава ОП Андрей Ермак, сдала тесты на обнаружение коронавирусной инфекции. Результаты тестирования на коронавирус оказались отрицательными.

Об этом рассказал вице-премьер-министр Алексей Резников в комментарии информагентству Интерфакс-Украина.

"Только что получил результаты теста – они отрицательные. Всем спасибо за беспокойство и за переживания. Всё в порядке", - заявил он, подчеркнув, что тесты сдала вся делегация, посетившая Париж 12 июня.

Напомним, в субботу, 13 июня, украинские средства массовой информации сообщили о том, что в Офисе президента и Управлении госохраны произошла вспышка коронавирусной инфекции. Отмечалось, что министр Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко якобы сдали положительные тесты на коронавирус.

Позже Резников прокомментировал данную информацию, заявив, что делегация сдала тесты на COVID-19 и ожидает результатов.

Напомним, 12 июня стало известно, что коронавирус обнаружили у первой леди – супруги президента Елены Зеленской. Жена главы государства находится на амбулаторном лечении.

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