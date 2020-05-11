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Борьба с коронавирусом: ученые рассказали, в каких регионах Украины пандемия Covid-19 спадает

11 мая 2020, 17:39

Ученые закончили анализ новых результатов математического моделирования пандемии коронавируса в Украине.

Коронавирус, больница
Ученые рассказали, в каких регионах Украины пандемия Covid-19  / УНИАН

Сотрудники Центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие", который работает при КПИ, закончили анализ новых результатов математического моделирования темпов распространения пандемии китайского коронавируса в различных регионах Украины.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Факты со ссылкой на пресс-службу Киевской политехники. Исследователи пришли к выводу, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине достигло максимума 22 апреля — на пятьдесят первый день после выявления первого заболевшего (жителя Черновцов, вернувшегося из поездки в Италию). В Киеве же пик темпа прироста заболевших пришелся на 16 апреля.

Далее, исследователи констатируют, что сейчас в Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской и Тернопольской областях, а также в Киеве отмечается тенденция к снижению количества новых эпизодов заболевания коронавирусом. А вот в Винницкой, Волынской, Днепропетровской и Львовской областях пока сохраняется тенденция к росту. В Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской и Черновицкой областях ситуация стабилизировалась.

Напомним, ранее по состоянию на 11 мая в Украине зафиксировали 15 648 заболевших китайским коронавирусом Covid-19. За минувшие сутки добавилось +416 новых инфицированных. Умерли от Covid-19 уже 408 человек (+17 за сутки).

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