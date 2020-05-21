Борьба с коронавирусом: ученые спрогнозировали, когда эпидемия пойдет на спад

Ученые спрогнозировали, когда эпидемия пойдет на спад / УНИАН

Скорость, с которой пандемия китайского коронавируса будет спадать, начнет увеличиваться Украине в ближайшие дни. В свою очередь, первая волна эпидемии, вероятнее всего, схлынет к концу сентября 2020 года.

Именно так выглядит содержания прогноза, который сделали ученые из проекта "Форсайт Covid-19" Киевского политехнического института. Для этого они осуществили моделирование эпидемии в многослойной нейронной сети Back Propagation. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портала КПИ.

Читайте такжеКогда закончится пандемия коронавируса: что спрогнозировали ученыеСогласно прогнозу ученым в Украине в ближайшие пять дней (с 21 по 25 мая) постепенно будут снижаться скорость распространения коронавирусной инфекции. Прогнозируемое т.н. "плато" по количеству новоинфицированных людей составит от 300 до 400 человек в день, а выздоровевших – от 300 до 350 человек в день.

Конкретно по Киеву ученые прогнозируют плато новых инфицированных ‒ от 40 до 50 человек в день, а выздоровевших ‒ от 20 до 30 человек в день.

Ученые также отмечают, что на протяжении 2020 года ежесуточное количество выздоровевших приближается к числу новоинфицированных. Исследователи полагают, что такое положение вещей свидетельствует ‒ эпидемия спадает.

Напомним, ранее канадские ученые разбили миф об окончании пандемии коронавируса. Согласно их исследованию, которое было опубликовано в научном издании Canadian Medical Association Journal,окончание пандемии коронавируса практически со стопроцентной вероятностью не может быть связано с наступлением жары.