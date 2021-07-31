Коронавирус в Украине укрепляет позиции: за сутки обнаружили более 900 больных

Всего за время пандемии жертвами коронавируса стали почти 53 тысячи жителей Украины.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 916 человек. При этом в больницы госпитализированы 486 человека.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 30 июля в Украине умерли 15 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В то же время выздоровели 510 человек.
За все время пандемии в стране:
- заболели - 2 252 785 человек;
- выздоровели - 2 186 863 человек;
- летальных случаев - 52 945.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что из-за нового штамма "Дельта" эпидемия может накрыть Украину за ночь.
Уже в ближайшее время в Украине может стремительно увеличиться количество инфицированных новым индийским штаммом коронавируса "Дельта". Количество подозрений на этот вид инфекции в стране растет, заявил главный санврач страны Игорь Кузин.
Подробнее о новой волне коронавируса из-за штамма Дельта можете узнать из сюжета ТСН:
22 июля в Александровской больнице Киева выявили шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как Дельта. Данный вид COVID-19 обнаружили при помощи первичного тестирования.
Антитела к коронавирусу есть, как минимум, у 40% украинцев. Об этом в пятницу, 30 июля, со ссылкой на данные исследования сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.