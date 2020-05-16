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В Ровно от коронавируса умер сотрудник телеканала

16 мая 2020, 18:55

От осложнений, вызванных китайским вирусом, скончался инженер Суспильного Николай Теремок.

Скорая, коронавирус
От коронавируса скончался инженер Суспильного / УНИАН

Коронавирус в Украине - сегодня стало известно, что в городе Ровно от осложнений китайской хвори скончался сотрудник местного филиала Суспильного - инженер Николай Теремок, которому было 59 лет.

"От осложнения, вызванного COVID-19, умер наш коллега, инженер телевидения Николай Теремок. Ему было 59 лет, более четверти века он обеспечивал эфир для всей области. Николай пробыл в городской больнице неделю, его состояние не было тяжелым и мы надеялись на его выздоровление. Но ... вчера вечером перевели в реанимацию, где его сердце биться перестало. Коллектив Суспильного выражает соболезнования семье и близким. Мы скорбим вместе", - сказано в публикации на Facebook-странице UA:Рівне.

Также сообщается, что в ровенском филиале Суспильного подтверждено шесть случаев коронавирусной инфекции, больные находятся на самоизоляции. Здание после первого подтвержденного случая полностью продезинфицировали. Эту и по меньшей мере следующую неделю все сотрудники работают дистанционно. С понедельника планируется массовое тестирование работников на наличие COVID-инфекции.

Читайте такжеДоктор Комаровский поведал, как победить опасный вирусКак ранее писал Главред, коронавирус в Украине по состоянию на утро 16 мая выявили у 17 858 жителей. В течение суток было получено +528 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

Напомним, ранее глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что в Украине будет два пика коронавируса.

По словам врача, коронавирус в Украине достигнет первого пика, когда по официальной статистике будет 10 тысяч заболевших.

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