"Эпидемия рядом": Степанов ошарашил заявлением о коронавирусе

Степанов сообщил об увеличении числа зараженных коронавирусом / УНИАН

Уровень заболеваемости коронавирусом вырос в почти в 2,5 раза по Украине, по сравнению с эпидемиологической ситуацией по состоянию на начало июня.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вы видите, что число людей, заболевших Covid-19, стремительно растет... Если сравнить те цифры, которые у нас были по заболеваемости в начале - середине июня, и что у нас происходит сейчас, то мы выросли почти в 2 5 раза", - сказал он.

В связи с этим Степанов привал украинцев относиться к эпидемии более серьезно:

"Она рядом, она в Украине и каждый день болеют новые люди, госпитализируют людей".

Коронавирус в Украине

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 9 августа, коронавирус в Украине заразил почти 81 тысячу людей. Больше всего случаев заражения COVID-19 обнаружили в Киеве, во Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской областях и на Буковине.

Как сообщал Главред, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что хочет усилить контроль за карантином в Украине. Причина в том, что заболеваемость коронавирусной болезнью продолжает расти.