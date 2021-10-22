Коронавирус в Украине установил новые антирекорды по числу выявленных больных и жертв COVID-19 за сутки

За сутки 21 октября почти 24 тысячи украинцев получили положительные тесты на коронавирус. Жертвами болезни стали 614 человек. Таких цифр в Украине еще не было.
По состоянию на утро пятницы, 22 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 785 жителей страны. В том числе заболели 1800 детей и 3391 медработник.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 5141 человек; летальных случаев - 614; выздоровели - 8 530 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской (1647), Днепропетровской (1641), Одесской (1484), Запорожской (1391) областях и городе Киев (1323).
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев - 1323 случая;
- Винницкая область - 558 случаев;
- Волынская область - 528 случаев;
- Днепропетровская область - 1641 случай;
- Донецкая область - 1178 случаев;
- Житомирская область - 1144 случая;
- Закарпатская область - 238 случаев;
- Запорожская область - 1391 случай;
- Ивано-Франковская область - 599 случаев;
- Киевская область - 811 случаев;
- Кировоградская область - 168 случаев;
- Луганская область - 603 случая;
- Львовская область - 1647 случаев;
- Николаевская область - 433 случая;
- Одесская область - 1484 случая;
- Полтавская область - 1020 случаев;
- Ровенская область - 865 случаев;
- Сумская область - 1305 случаев;
- Тернопольская область - 696 случаев;
- Харьковская область - 1306 случаев;
- Херсонская область - 1248 случаев;
- Хмельницкая область - 1294 случая;
- Черкасская область - 671 случай;
- Черновицкая область - 601 случай;
- Черниговская область - 1033 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 725 385 человек;
- выздоровели - 2 361 365 человек;
- летальных исходов - 63 003;
- проведено ПЦР-тестов - 13 854 545.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 19 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 912 жителей страны. В том числе заболели 1447 детей. Были госпитализированы 5468 человек; летальных случаев - 495.
По состоянию за сутки 20 октября 2021 года Украина установила два антирекорда за все время пандемии. За 24 часа коронавирус выявили у 22 415 жителей страны. При этом летальных случаев - 546.
Украина поднялась на одно место в антирейтинге по смертности от коронавируса и вошла в тройку мировых лидеров.
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Президент Украины Владимир Зеленский озвучил два пути развития ситуации с коронавирусом для страны. По словам Зеленского, он не исключает введения полного локдауна в Украине.
"Есть два пути... Вакцинация или локдаун. Вот и все. Мы каждый день перед этим выбором", - заявил президент.
По прогнозу Министерства здравоохранения, со средины ноября заболеваемость COVID-19 в Украине начнет спадать.
Пандемия коронавируса продлится на год дольше, чем нужно, спрогнозировали во Всемирной организации здравоохранения. Причина этого - медленная вакцинация в бедных странах.