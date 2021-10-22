Коронавирус в Украине установил новые антирекорды по числу выявленных больных и жертв COVID-19 за сутки

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5141 больных коронавирусом украинцев/ facebook.com/moz.ukr

По состоянию на утро пятницы, 22 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 785 жителей страны. В том числе заболели 1800 детей и 3391 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5141 человек; летальных случаев - 614; выздоровели - 8 530 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской (1647), Днепропетровской (1641), Одесской (1484), Запорожской (1391) областях и городе Киев (1323).

Коронавирус в Украине - статистика по состоянию на утро 22 октября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев - 1323 случая;

Винницкая область - 558 случаев;

Волынская область - 528 случаев;

Днепропетровская область - 1641 случай;

Донецкая область - 1178 случаев;

Житомирская область - 1144 случая;

Закарпатская область - 238 случаев;

Запорожская область - 1391 случай;

Ивано-Франковская область - 599 случаев;

Киевская область - 811 случаев;

Кировоградская область - 168 случаев;

Луганская область - 603 случая;

Львовская область - 1647 случаев;

Николаевская область - 433 случая;

Одесская область - 1484 случая;

Полтавская область - 1020 случаев;

Ровенская область - 865 случаев;

Сумская область - 1305 случаев;

Тернопольская область - 696 случаев;

Харьковская область - 1306 случаев;

Херсонская область - 1248 случаев;

Хмельницкая область - 1294 случая;

Черкасская область - 671 случай;

Черновицкая область - 601 случай;

Черниговская область - 1033 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 725 385 человек;

выздоровели - 2 361 365 человек;

летальных исходов - 63 003;

проведено ПЦР-тестов - 13 854 545.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 19 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 912 жителей страны. В том числе заболели 1447 детей. Были госпитализированы 5468 человек; летальных случаев - 495.

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По состоянию за сутки 20 октября 2021 года Украина установила два антирекорда за все время пандемии. За 24 часа коронавирус выявили у 22 415 жителей страны. При этом летальных случаев - 546.

Украина поднялась на одно место в антирейтинге по смертности от коронавируса и вошла в тройку мировых лидеров.

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Президент Украины Владимир Зеленский озвучил два пути развития ситуации с коронавирусом для страны. По словам Зеленского, он не исключает введения полного локдауна в Украине.

"Есть два пути... Вакцинация или локдаун. Вот и все. Мы каждый день перед этим выбором", - заявил президент.

По прогнозу Министерства здравоохранения, со средины ноября заболеваемость COVID-19 в Украине начнет спадать.

Пандемия коронавируса продлится на год дольше, чем нужно, спрогнозировали во Всемирной организации здравоохранения. Причина этого - медленная вакцинация в бедных странах.