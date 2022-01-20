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Коронавирус в Украине установил первый антирекорд 2022 года: более 18 тысяч больных за сутки

20 января 2022, 08:35

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Киеве, на Тернопольщине и Сумщине. Всего - 18 479 случаев.

коронавирус
Коронавирус с новой силой атакует Украину / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 20 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 479 жителей страны (сутками ранее было 12 815). В том числе заболели 2044 ребенка и 492 медработника.

За минувшие 24 часа был госпитализирован 2151 человек; летальных случаев - 131; выздоровели 4446 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Киеве, на Тернопольщине, Сумщине и Винничине.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 1409;
  • Винницкая область – 965;
  • Волынская область – 293;
  • Днепропетровская область – 455;
  • Донецкая область – 556;
  • Житомирська область – 820;
  • Закарпатская область – 482;
  • Запорожская область – 230;
  • Ивано-Франковская область – 2777;
  • Киевская область – 534;
  • Кировоградская область – 96;
  • Луганская область – 237;
  • Львовская область – 1440;
  • Николаевская область – 216;
  • Одесская область – 944;
  • Полтавская область – 679;
  • Ровенская область – 669;
  • Сумська область – 1137;
  • Тернопольская область – 1145;
  • Харьковская область – 931;
  • Херсонська область – 191;
  • Хмельницкая область – 768;
  • Черкасская область – 405;
  • Черновецкая область – 694;
  • Черниговская область – 406.
Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 20 января 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 799 382 человека;
  • выздоровели - 3 571 782 пациента;
  • летальных исходов - 98 843;
  • проведено ПЦР-тестирований – 17 332 435.

COVID-рекорды в Украине

По состоянию на утро 16 ноября 2021 года коронавирус в Украине установил антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

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По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число поставленных COVID-диагнозов за сутки за почти два года пандемии.

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве установил антирекорд по смертям за сутки. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества умерших еще не было за все время пандемии.

Как сообщал Главред, ученые Национальной академии наук Украины заявили о начале новой волны коронавируса в Украине.

Тем временем директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса еще не закончилась и в мире не исключено появление новых COVID-штаммов. Также он призвал не недооценивать штамм коронавируса Омикрон.

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