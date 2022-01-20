Коронавирус в Украине установил первый антирекорд 2022 года: более 18 тысяч больных за сутки

Больше всего заражений COVID-19 обнаружили в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Киеве, на Тернопольщине и Сумщине. Всего - 18 479 случаев.
По состоянию на утро четверга, 20 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 479 жителей страны (сутками ранее было 12 815). В том числе заболели 2044 ребенка и 492 медработника.
За минувшие 24 часа был госпитализирован 2151 человек; летальных случаев - 131; выздоровели 4446 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Киеве, на Тернопольщине, Сумщине и Винничине.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 1409;
- Винницкая область – 965;
- Волынская область – 293;
- Днепропетровская область – 455;
- Донецкая область – 556;
- Житомирська область – 820;
- Закарпатская область – 482;
- Запорожская область – 230;
- Ивано-Франковская область – 2777;
- Киевская область – 534;
- Кировоградская область – 96;
- Луганская область – 237;
- Львовская область – 1440;
- Николаевская область – 216;
- Одесская область – 944;
- Полтавская область – 679;
- Ровенская область – 669;
- Сумська область – 1137;
- Тернопольская область – 1145;
- Харьковская область – 931;
- Херсонська область – 191;
- Хмельницкая область – 768;
- Черкасская область – 405;
- Черновецкая область – 694;
- Черниговская область – 406.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 799 382 человека;
- выздоровели - 3 571 782 пациента;
- летальных исходов - 98 843;
- проведено ПЦР-тестирований – 17 332 435.
COVID-рекорды в Украине
По состоянию на утро 16 ноября 2021 года коронавирус в Украине установил антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число поставленных COVID-диагнозов за сутки за почти два года пандемии.
По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве установил антирекорд по смертям за сутки. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества умерших еще не было за все время пандемии.
Как сообщал Главред, ученые Национальной академии наук Украины заявили о начале новой волны коронавируса в Украине.
Тем временем директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса еще не закончилась и в мире не исключено появление новых COVID-штаммов. Также он призвал не недооценивать штамм коронавируса Омикрон.
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