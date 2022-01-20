Коронавирус в Украине установил первый антирекорд 2022 года: более 18 тысяч больных за сутки

Коронавирус с новой силой атакует Украину / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 20 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 479 жителей страны (сутками ранее было 12 815). В том числе заболели 2044 ребенка и 492 медработника.

За минувшие 24 часа был госпитализирован 2151 человек; летальных случаев - 131; выздоровели 4446 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Киеве, на Тернопольщине, Сумщине и Винничине.

Сколько больных коронавирусом по областям

г. Киев – 1409;

Винницкая область – 965;

Волынская область – 293;

Днепропетровская область – 455;

Донецкая область – 556;

Житомирська область – 820;

Закарпатская область – 482;

Запорожская область – 230;

Ивано-Франковская область – 2777;

Киевская область – 534;

Кировоградская область – 96;

Луганская область – 237;

Львовская область – 1440;

Николаевская область – 216;

Одесская область – 944;

Полтавская область – 679;

Ровенская область – 669;

Сумська область – 1137;

Тернопольская область – 1145;

Харьковская область – 931;

Херсонська область – 191;

Хмельницкая область – 768;

Черкасская область – 405;

Черновецкая область – 694;

Черниговская область – 406.

Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 20 января 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 799 382 человека;

выздоровели - 3 571 782 пациента;

летальных исходов - 98 843;

проведено ПЦР-тестирований – 17 332 435.

COVID-рекорды в Украине

По состоянию на утро 16 ноября 2021 года коронавирус в Украине установил антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

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По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число поставленных COVID-диагнозов за сутки за почти два года пандемии.

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве установил антирекорд по смертям за сутки. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества умерших еще не было за все время пандемии.

Как сообщал Главред, ученые Национальной академии наук Украины заявили о начале новой волны коронавируса в Украине.

Тем временем директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса еще не закончилась и в мире не исключено появление новых COVID-штаммов. Также он призвал не недооценивать штамм коронавируса Омикрон.

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