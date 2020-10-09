Коронавирус в Украине установит новые антирекорды: врач дал мрачный прогноз

В Украине регистрируется много тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
В Украине продолжится рост числа заболеваний коронавирусом, заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
Об этом он рассказал в интервью Оbozrevatel.
"В ноябре нормальная цифра, к которой уже адаптируются украинцы, будет 7 тысяч в сутки", - подчеркнул Рубан.
По его словам, на сегодняшний день регистрируется много тяжелых случаев заболевания коронавирусом из-за позднего обращения за медицинской помощью.
"Мы будем наблюдать увеличение заболеваемости, ряд рекордов до марта следующего года", - спрогнозировал врач.
Он также отметил, что на следующей неделе Киев попадет в "оранжевую" зону карантинных ограничений.
"Наблюдается превышение, будем регистрировать повышение показателей, поэтому, по прогнозам, на следующей неделе Киев будет в оранжевой зоне, которая присуща мегаполису и развитию эпидемического процесса с COVID-19", - добавил Рубан.
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- В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 5 тыс. 804 человека.
- Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 250 тыс. 538 случаев COVID-19.
- Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 4 тыс. 779 человек, в том числе 89 человек за прошедшие сутки.
- Выздоровели 110 тыс. 650 человек, за минувшие сутки - 2 тыс. 417.
- На сегодняшний день в Украине болеют 135 тыс. 109 человек.