Коронавирус в Украине установит новые антирекорды: врач дал мрачный прогноз

В Украине коронавирус набирает обороты / pixabay.com

В Украине продолжится рост числа заболеваний коронавирусом, заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Об этом он рассказал в интервью Оbozrevatel.

"В ноябре нормальная цифра, к которой уже адаптируются украинцы, будет 7 тысяч в сутки", - подчеркнул Рубан.

По его словам, на сегодняшний день регистрируется много тяжелых случаев заболевания коронавирусом из-за позднего обращения за медицинской помощью.

"Мы будем наблюдать увеличение заболеваемости, ряд рекордов до марта следующего года", - спрогнозировал врач.

Он также отметил, что на следующей неделе Киев попадет в "оранжевую" зону карантинных ограничений.

"Наблюдается превышение, будем регистрировать повышение показателей, поэтому, по прогнозам, на следующей неделе Киев будет в оранжевой зоне, которая присуща мегаполису и развитию эпидемического процесса с COVID-19", - добавил Рубан.

Читайте такжеВ Минздраве назвали условия возвращения жесткого карантина из-за COVID-19