УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Все здоровы: коронавирус покинул один из городов Украины

9 июня 2020, 19:39

Жителей Херсона порадовали отличной новостью - в городе не зафиксировано ни одного случая опасного вируса.

Коронавирус
Коронавирус покинул город Херсон - зараженных больше нет / Фото pixabay.com

По состоянию на вторник, 9 июня, в Украине зафиксированы 27 856 случаев заражения коронавирусом. В общем заболели 1964 ребенка и 5101 медик. Также власти Херсона порадовали хорошей новостью о том, что в городе больше не диагностировано ни одного случая заражения кронавирусом.

Как сообщает пресс-служба городского совета, последний случая инфицирования был зафиксирован 4 июня.

"Сейчас от COVID-19 в Херсоне выздоровели все 20 человек. В области с 179 заболевшими уже выздоровели 172 жителя", – отмечено в сообщении.

С начала эпидемии на Херсонщине было обнаружено 179 случаев заражения вирусом, три из них были летальные.

Напомним, ранее сообщалось, в Киеве не будут рассматривать вопрос об ослаблении карантинных мероприятий в виде открытия кафе и ресторанов на этой неделе по причине высокого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице. Об этом рассказал советник киевского градоначальника Владимир Бондаренко.

Также Главред писал о том, что в ВОЗ выяснили, могут ли бессимптомные пациенты с коронавирусом заражать окружающих. Одна из руководителей ВОЗ Мария ван Керхов детально высказалась о людях, которые больны коронавирусом без симптомов.

Сейчас вы просматриваете новость «Все здоровы: коронавирус покинул один из городов Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:52
Журналисты обнаружили стафилококк в санатории
19:39
Все здоровы: коронавирус покинул один из городов Украины
19:38
Путин рассказал Меркель, как решить проблемы Украины Видео
19:10
Зеленский впервые сделал сильный ход в донбасском вопросе мнение
19:07
Atlas Weekend 2021 - Twenty One Pilots стали первым хедлайнером
19:05
Фермеры призвали Раду прекратить теневые схемы аренды земли
19:01
Актера Михаила Ефремова задержали после допроса
18:54
"Ответит по закону": Валуев резко высказался о ДТП с участием Ефремова
18:50
"Нет следов запуска ракеты": Украина не предоставила в суд по делу МН17 данные с радаров Видео
18:43
День друзей 2020: Юлия Панкова рассказала, как воспринимает дружбу
18:43
Стало известно, когда актеру Ефремову изберут меру пресечения
18:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 июня: невероятные предложения и финансовый успех Видео
18:28
Какие партии проходят в Раду и сколько украинцев поддерживают Минские соглашения - опрос
18:03
Туристы из Украины не смогут попасть в Евросоюз с 15 июня: названа причина
17:59
Назвали, где побывал Ефремов перед самой аварией
17:39
Россия раскрыла свои объятия жителям Донбасса и раздаст 800 тысяч паспортов Видео
17:32
В крови и моче Ефремова обнаружили наркотики - что его спасет от СИЗО
17:12
На автомобиль Михаила Ефремова наложили штрафов на десятки тысяч
16:58
Актера Михаила Ефремова увезли на допрос по делу о трагическом ДТП – видео
16:45
Ветер Любви 2 сезон - что было в 75 и 76 серии 09-06-2020 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять