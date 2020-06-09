Все здоровы: коронавирус покинул один из городов Украины

Коронавирус покинул город Херсон - зараженных больше нет / Фото pixabay.com

По состоянию на вторник, 9 июня, в Украине зафиксированы 27 856 случаев заражения коронавирусом. В общем заболели 1964 ребенка и 5101 медик. Также власти Херсона порадовали хорошей новостью о том, что в городе больше не диагностировано ни одного случая заражения кронавирусом.

Как сообщает пресс-служба городского совета, последний случая инфицирования был зафиксирован 4 июня.

"Сейчас от COVID-19 в Херсоне выздоровели все 20 человек. В области с 179 заболевшими уже выздоровели 172 жителя", – отмечено в сообщении.

С начала эпидемии на Херсонщине было обнаружено 179 случаев заражения вирусом, три из них были летальные.

Напомним, ранее сообщалось, в Киеве не будут рассматривать вопрос об ослаблении карантинных мероприятий в виде открытия кафе и ресторанов на этой неделе по причине высокого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице. Об этом рассказал советник киевского градоначальника Владимир Бондаренко.

Также Главред писал о том, что в ВОЗ выяснили, могут ли бессимптомные пациенты с коронавирусом заражать окружающих. Одна из руководителей ВОЗ Мария ван Керхов детально высказалась о людях, которые больны коронавирусом без симптомов.