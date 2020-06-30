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На людей всем плевать: в Луцке выстроилась очередь за тестами на коронавирус

В Луцке возле цетра по борьбе со СПИДом собралось около 30 человек, которые хотели сделать тест на коронавирус.

30 июня 2020, 21:08
Люди стоят в очереди за тестом на коронавирус - suspilne.media

Коронавирус в Украине продолжает беспощадно распространяться и заражать наших граждан. Сегодня в Луцке выстроилась большая очередь возле Волынского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Так, более 30 человек хотели сделать тест на коронавирус. Об этом сообщает Громадське во вторник, 30 июня.

Одна из присутствующих сообщил, что в течение нескольких дней с температурой. Чтобы сделать анализ, ехала сюда общественным транспортом, потому что на анализ направил семейный врач.

"Я звонила на горячую линию, на неотложную помощь - никто ко мне не приехал. Пришла к семейному врачу - сказали: если я хочу знать для себя, могу поехать и сдать в центр СПИДа на Свободы. Я только в этом заинтересована получилась. Но я еду транспортом. Я не гарантирую, что я не больна. Приехала сюда - и тут такая очередь. И это я стою на таком сквозняке уже два часа", - сказала женщина.

Среди тех, кто сюда обращаются - люди, которые хотят проверить себя на наличие болезни, а также люди, которых направили сюда врачи, а также те, кто едет за границу и военнослужащие, говорит главврач учреждения Елена Макаренко. По ее словам, ежедневно в Центре СПИДа делают до 100 анализов.

"Мы стараемся придерживаться всех противоэпидемических правил, дистанции между людьми, что побудило возникновение очереди на улице. И в пролете лестницы стоят, это не желательно. Максимум 3-4 человека по очереди, чтобы заходили", - добавила Макаренко.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине зафиксировано 44 344 прецедента заражения COVID-19. За последние 24 часа коронавирус подцепили еще 706 украинцев.

Тем временем глава Минздрава Максим Степанов спрогнозировал новую вспышку коронавирусной инфекции в Украине и призвал украинцев соблюдать профилактические меры.

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