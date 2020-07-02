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Новая волна коронавируса: в Минздраве рассказали о срочных мерах

В Украине готовятся больницы "второй волны".

2 июля 2020, 11:45
скорая,больница
В Украине наблюдается осложнение эпидемической ситуации / УНИАН

По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в Украине из-за осложнения ситуации с COVID-19 разворачивают больницы "второй волны".

Как подчеркнул он в ходе " target="_blank">онлайн-брифинга, сейчас в них уже находится 542 пациента, из них 64 - на реанимационных койках.

"С целью улучшения качества и эффективности оказания медицинской помощи в больницы "первой волны", которые предоставляют медицинскую помощь пациентам с коронавирусной болезнью, с начала эпидемии поставлено 1 тыс. 118 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1 тыс. 742 монитора пациента, 917 оксигенератора, 172 передвижных рентген-аппарата, 106 анализаторов газового состава", - сообщил Ляшко.

Он подчеркнул, что работа по модернизации больниц продолжается, в том числе продолжается подготовка больниц так называемой "второй волны".

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, каким регионам не светит ослабление карантина"На сегодняшний день в больницах "первой волны" готовы для размещения больных с коронавирусной болезнью 23 тыс. 353 кровати, из них занято 3 тыс. 900, что составляет 16%. Всего коек в отделениях интенсивной терапии - 1 тыс. 919, занятых больными COVID-19 - 22% (419 коек). Из 2 тыс. 400 аппаратов ИВЛ, которые находятся в больницах "первой волны", на сегодняшний день больными COVID-19 занято 94 аппарата - это составляет 3,7%", - рассказал он.

Замминистра здравоохранения отметил, что, учитывая осложнение эпидемической ситуации, которое наблюдается после смягчения карантинных мер, готовятся больницы так называемой "второй волны", которые постепенно включаются для оказания медицинской помощи больным с COVID-19.

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"На сегодняшний день в этих больницах подготовлено 10 тыс. 449 коек, которые готовы принимать больных COVID-19, из них 946 - это кровати в отделениях интенсивной терапии. На этих кроватях в больницах "второй волны" уже находится 542 пациента, из них 64 - на реанимационных койках. Это, в первую очередь, касается Закарпатской и Волынской областей. Там больше всего задействованы больницы "второй волны". На протяжении последних недель в этих регионах наблюдается значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.

Напомним, всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 45 тыс. 887 человек, выздоровели 20 тыс. 053 человека, умерли 1 тыс. 185.

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