Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: в Минздраве сделали заявление

Степанов рассказал, что вызывает большое беспокойство в Минздраве / УНИАН

На территории Украины в последнее время не снижается количество заражений COVID-19. Согласно динамике, в стране растет число пациентов, у которых зафиксировано тяжелое течение болезни.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе своего брифинга 5 июля.

По его словам, ежедневно в Украине диагностируется более 800-900 прецедентов заражения китайской коронавирусной инфекцией. В Минздраве обеспокоены тем, что растет число пациентов, которые нуждаются в прохождении лечения в стационаре.Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире на 5 июля: за сутки заболели 190 тысяч человек

"Это пациенты, которые имеют тяжелое течение болезни. Это вызывает у нас большое беспокойство", - сказал Степанов, отметив, что динамика за последний месяц свидетельствует о том, что в стране возросло количество госпитализаций пациентов с пневмонией, спровоцированной коронавирусом COVID-19.

Напомним, по состоянию на 5 июля в Украине зафиксировано 48 500 прецедентов заболевания коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа COVID-19 подцепили еще 823 украинца.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев соблюдать карантин и объяснил, каким образом можно победить коронавирус.

Тем временем вирусолог рассказал, когда снизится агрессивность коронавируса.