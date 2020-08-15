Новая волна коронавируса: в Минздраве срочно обратились к украинцам

В Украине ожидается вторая волна коронавируса / УНИАН

Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал об итогах заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, посвященного эпидемии коронавируса.

Как сообщил он в своем Телеграм-канале, в ходе совещания Министерство здравоохранения призвало регионы подготовиться ко второй волне коронавируса.

В частности, речь шла о подготовке больниц второй волны. При этом в Минздраве призвали все регионы срочно провести необходимые подготовку для того, чтобы оказывать медицинскую помощь больным COVID-19.

"Для этого комиссия поручила как можно скорее заключить договора с Национальной службой здоровья больницам второй волны, которые приобщаются к лечению больных COVID-19", - написал Немчинов.

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Он добавил, что комиссия выразила обеспокоенность стремительным ростом заболевания в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Ровенской и Одесской областях. Местным властям рекомендовали усилить информирование населения и меры предосторожности.

Напомним, в Украине коронавирусом заболели 89 тыс. 719 человек.

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От коронавирусной болезни выздоровели 47 тыс. 430 пациентов, 2 тыс. 44 умерли.