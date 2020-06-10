Минздрав назвал главную проблему распространения коронавируса

В МИнздраве сообщили о главной проблеме Украины / Reuters

Коронавирус в Украине - в Минздраве назвали одну из самых больших проблем, которая возникла в нашей стране во время пандемии.

Как пишет пресс-служба МОЗ, об этом сегодня рассказала на заседании комитета по вопросам здоровья нации Верховной Рады замглавы Минздрава Ирина Микичак.

По ее словам, прием пациентов с COVID-19 в автономные больницы, не предназначенные для госпитализаций таких пациентов, является одной из самых больших проблем распространения коронавируса в Украине.

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"К сожалению, ряд руководителей здравоохранительных учреждений не придерживаются алгоритма и заполняют больницы на свое усмотрение. То есть пациент пришел, обратился - и тут же его госпитализировали. Это наверное, едва ли не самая большая проблема распространения коронавируса", - сказала она, добавив, что речь идет об автономных больницах.

По ее словам, работники Минздрава "пытаются реагировать" на такие случаи и "постоянно обращают внимание" на эту проблему при общении в онлайне и рабочих выездах в больницы.

Коронавирус в Украине

Как ранее писал Главред, вирусолог Надежда Жолобак сообщила, что карантин в Украине, введенный для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19, дал очень плохой результат. Если человек долго сидит в закрытом помещении изолированный, выходя в общество, он теряет способность реагировать на раздражители общества.

Напомним, карантин в Украине из-за Covid-19 ввели с 12 марта. Потом власти продлили ограничительные меры и решили смягчать их в несколько этапов. С 22 мая карантин в украинском государстве стал адаптивным, то есть местные власти сами решают, смягчать ограничительные меры или нет.