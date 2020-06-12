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Ляшко ошарашил причиной увеличения количества больных коронавирусом

12 июня 2020, 22:53

Из-за ослабления ограничений растет количество социальных контактов.

Ляшко
Ляшко назвал причину увеличение числа больных коронавирусом / УНИАН

По состоянию на пятницу, 12 июня, в Украине зафиксированы 29 753 случая заражения китайским коронавирусом. Резкое увеличение новых случаев китайской хвори связано с ослаблением карантина. Из-за ослабления ограничений растет количество социальных контактов.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.

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Он пояснил, что социальные контакты без соблюдения санитарных норм могут привести к увеличению количества больных коронавирусом.

"Мы видим рост из-за того, что мы каждую неделю начинаем какие-то новые послабления. Новые смягчения дают результаты - открыты детские сады, гостиницы, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории. Все это приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев", - заявил Ляшко.

Коронавирус в Украине

Ранее Главред писал о том, что критериям ведомства по ослаблению карантинных мероприятий не соответствует эпидемиологическая ситуация в следующих областях: Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Львовской, Киевской, Закарпатской, Житомирской, Волынской и Винницкой. Аналогично требованиям Минздрава не соответствует и город Киев.

Добавим, в четверг, 11 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если ситуация с COVID-19 ухудшится в более чем 10 областях, то правительство будет работать над усилением карантинных ограничений.

Виктор Ляшко коронавирус в Киеве коронавирус новости
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