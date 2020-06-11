"Все зависит от нас": Минздрав оценил вероятность второй волны коронавируса

Степанов заявил, что Украине грозит вторая волна коронавируса / УНИАН

По состоянию на четверг, 11 июня, в Украине зафиксированы 29 070 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 10 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +689. Число жертв COVID-19 в Украине возросло до 854 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +21.

В Минздраве сообщили, что волна пандемии коронавируса может произойти, но это зависит в первую очередь от украинцев. Если перестать бороться с коронавирусом, он непременно о себе напомнит. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

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По словам главы Минздрава, игнорирование существования коронавируса может перерасти во вторую волну пандемии.

"Все зависит от нас. В зависимости от того, как мы себя будем вести, будет вести себя вирус с нами. Если мы решим, что его больше нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно. Это может перерасти во вторую волну, это потом можно будет назвать как угодно", - пояснил Степанов.

Как сообщал Главред, врач-педиатр Анна Горбань считает, что в течение ближайших двух лет коронавирусом переболеют 80% населения земного шара, а людям, которые находятся в группе риска, стоит надеяться лишь на изобретение вакцины.

Также напомним, врач пояснила, как пользоваться масками и перчатками для защиты от коронавируса во время жары.