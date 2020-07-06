"Ситуация становится хуже": в ВОЗ сделали громкое заявление о тестах на COVID-19 в Украине

В Украине растет число положительных тестов на коронавирус / УНИАН

В Украине среднее количество положительных результатов тестирования на коронавирус на 100 тысяч населения значительно выше, чем в Европе

Об этом на брифинге сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт, передает УНИАН.

"Если мы посмотрим статистику по Украине, то увидим, что среднее количество положительных случаев на 100 тысяч населения значительно выше, чем в европейском регионе. Но в каждой стране есть регионы, которые называются красной зоной, в частности мы наблюдали такое в Испании", - подчеркнул представитель ВОЗ.

По его словам, важными являются увеличение объемов тестирования, диагностика, отслеживание контактов и лечение заболевших: "Кроме того, это зависит от каждого из нас - как мы соблюдаем гигиену рук, или носим маски. Ведь только так мы сможем преодолеть коронавирус".

Он добавил, что ситуация в мире не позволяет говорить о спаде заболеваемости COVID-19.

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"В мире ежедневно растет количество больных COVID-19, и мы не можем сказать, что пандемия идет на спад. В Западной Европе ситуация немного улучшается - в Восточной - становится хуже и есть сильные вспышки в Северной и Южной Америке, то есть вирус продолжает путешествовать по миру", - резюмировал представитель ВОЗ.

Напомним, ранее заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Алла Мироненко назвала сроки второй волны Covid-19 в Украине.