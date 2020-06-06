Коронавирус наступает: власти Житомирской области решились на отчаянный шаг

Власти Житомира ужесточили карантин / Фото pixabay.com

Коронавирус в Украине - власти Житомирской области приняли важное решение об ужесточении карантина. Это связано с ростом количества случаев заражения коронавирусом COVID-19 с начала июня.

Об этом сообщила Житомирская облгосадминистрация в субботу, 6 июня.

Отмечается, что за период с 1 по 4 июня включительно в регионе было подтверждено 123 новых случая заболевания коронавирусом.

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"Учитывая показатели эпидемической ситуации временно не вводить послабления противоэпидемических мероприятий на территории области, определенных постановлением постановления Кабинета министров Украины от 20 мая 2020 № 392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий" (с изменениями от 3 июня 2020 № 435)", – говорится в протоколе внеочередного заседания областной комиссии ТЭБ и НС, которое состоялось 5 июня.

В частности, до стабилизации эпидемической ситуации в области не разрешается деятельность учреждений питания (запрещен прием посетителей в помещениях), культуры, предоставляющих услуги размещения. Также запрещается проведение религиозных мероприятий и богослужений.

Кроме того, лица, достигшие 60-летнего возраста, должны и в дальнейшем соблюдать режим самоизоляции.

"В области будут регулярно осуществляться проверки работы рынков и магазинов по соблюдению карантинных мероприятий, а также при перевозках граждан городским, пригородным и междугородным транспортом", – отметили в ОГА.

Коронавирус в Украине

Как ранее писал Главред, коронавирус в Украине взял новую высоту. По состоянию на утро субботы, 6 июня, выявили 26 513 случаев заражения китайским коронавирусом. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за легкомыслия общества.

Также напомним, в ряде регионов Украины существует вероятность роста числа заболевших коронавирусом, заявил вице-президент Национальной академии наук Анатолий Загородний. Пик заболеваемости коронавирусом в Украине пришелся на первую декаду мая, а потом наблюдалось заметное уменьшение и небольшой рост.