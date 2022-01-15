Коронавирус в Украине входит в раж: за сутки опять обнаружили более 10 тысяч случаев заражения / коллаж Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 10 569 человек, из них - 727 детей и 229 медработников. При этом в больницы были госпитализированы 1682 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 14 января в Украине умерли 127 человек. В то же время выздоровели 6172 человека.

За все время пандемии в Украине:

- заболели – 3 748 079 человек;

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- выздоровели – 3 551 283 человека;

- летальных исходов – 98 195;

- проведено ПЦР-тестирований – 17 147 892.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 256;

Винницкая область – 54;

Волынская область – 91;

Днепропетровская область – 55;

Донецкая область – 119;

Житомирская область – 132;

Закарпатская область – 62;

Запорожская область – 59;

Ивано-Франковская область – 67;

Киевская область – 131;

Кировоградская область – 57;

Луганская область – 1;

Львовская область – 56;

Николаевская область – 42;

Одесская область – 83;

Полтавская область – 39;

Ровенская область – 50;

Сумская область – 38;

Тернопольская область – 91;

Харьковская область – 64;

Херсонская область – 24;

Хмельницкая область – 39;

Черкасская область – 135;

Черновицкая область – 47;

Черниговская область – 72.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

В Украине зафиксирован резкий рост больных коронавирусом. Впервые за время новогодних и рождественских праздников в этом году число новых выявленных больных за сутки превысило 10 тысяч человек.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина стоит на пороге новой волны COVID-19. Медсистема уже готовится к всплеску заболевания. Именно поэтому Минздрав и ввел бустерную дозу антиковидной прививки.

Волна штамма коронавируса Омикрон в Украине будет особенной из-за того, что сейчас на территории страны есть одновременно и этот вариант, и Дельта, заявила ведущая инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. По ее словам, это приведет к тому, что привычного спада заболеваемости между волнами не будет, она наоборот сразу резко возрастет.

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