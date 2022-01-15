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Коронавирус в Украине входит в раж: за сутки опять обнаружили более 10 тысяч случаев заражения

15 января 2022, 08:18

Третий день подряд в Украине фиксируют более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.

коронавирус
Коронавирус в Украине входит в раж: за сутки опять обнаружили более 10 тысяч случаев заражения / коллаж Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 10 569 человек, из них - 727 детей и 229 медработников. При этом в больницы были госпитализированы 1682 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 14 января в Украине умерли 127 человек. В то же время выздоровели 6172 человека.

За все время пандемии в Украине:

- заболели – 3 748 079 человек;

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- выздоровели – 3 551 283 человека;

- летальных исходов – 98 195;

- проведено ПЦР-тестирований – 17 147 892.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 256;
  • Винницкая область – 54;
  • Волынская область – 91;
  • Днепропетровская область – 55;
  • Донецкая область – 119;
  • Житомирская область – 132;
  • Закарпатская область – 62;
  • Запорожская область – 59;
  • Ивано-Франковская область – 67;
  • Киевская область – 131;
  • Кировоградская область – 57;
  • Луганская область – 1;
  • Львовская область – 56;
  • Николаевская область – 42;
  • Одесская область – 83;
  • Полтавская область – 39;
  • Ровенская область – 50;
  • Сумская область – 38;
  • Тернопольская область – 91;
  • Харьковская область – 64;
  • Херсонская область – 24;
  • Хмельницкая область – 39;
  • Черкасская область – 135;
  • Черновицкая область – 47;
  • Черниговская область – 72.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

В Украине зафиксирован резкий рост больных коронавирусом. Впервые за время новогодних и рождественских праздников в этом году число новых выявленных больных за сутки превысило 10 тысяч человек.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина стоит на пороге новой волны COVID-19. Медсистема уже готовится к всплеску заболевания. Именно поэтому Минздрав и ввел бустерную дозу антиковидной прививки.

Волна штамма коронавируса Омикрон в Украине будет особенной из-за того, что сейчас на территории страны есть одновременно и этот вариант, и Дельта, заявила ведущая инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. По ее словам, это приведет к тому, что привычного спада заболеваемости между волнами не будет, она наоборот сразу резко возрастет.

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