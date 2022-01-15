Коронавирус в Украине входит в раж: за сутки опять обнаружили более 10 тысяч случаев заражения

Третий день подряд в Украине фиксируют более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 10 569 человек, из них - 727 детей и 229 медработников. При этом в больницы были госпитализированы 1682 человека.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 14 января в Украине умерли 127 человек. В то же время выздоровели 6172 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 748 079 человек;
- выздоровели – 3 551 283 человека;
- летальных исходов – 98 195;
- проведено ПЦР-тестирований – 17 147 892.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 256;
- Винницкая область – 54;
- Волынская область – 91;
- Днепропетровская область – 55;
- Донецкая область – 119;
- Житомирская область – 132;
- Закарпатская область – 62;
- Запорожская область – 59;
- Ивано-Франковская область – 67;
- Киевская область – 131;
- Кировоградская область – 57;
- Луганская область – 1;
- Львовская область – 56;
- Николаевская область – 42;
- Одесская область – 83;
- Полтавская область – 39;
- Ровенская область – 50;
- Сумская область – 38;
- Тернопольская область – 91;
- Харьковская область – 64;
- Херсонская область – 24;
- Хмельницкая область – 39;
- Черкасская область – 135;
- Черновицкая область – 47;
- Черниговская область – 72.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине
В Украине зафиксирован резкий рост больных коронавирусом. Впервые за время новогодних и рождественских праздников в этом году число новых выявленных больных за сутки превысило 10 тысяч человек.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина стоит на пороге новой волны COVID-19. Медсистема уже готовится к всплеску заболевания. Именно поэтому Минздрав и ввел бустерную дозу антиковидной прививки.
Волна штамма коронавируса Омикрон в Украине будет особенной из-за того, что сейчас на территории страны есть одновременно и этот вариант, и Дельта, заявила ведущая инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. По ее словам, это приведет к тому, что привычного спада заболеваемости между волнами не будет, она наоборот сразу резко возрастет.
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