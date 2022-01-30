Коронавирус в Украине "вошел в раж": за минувшие сутки обнаружили более 24 тысяч случаев заражения / коллаж Reuetrs

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 24 508 человек, из них - 3378 детей и 444 медработника. При этом в больницы были госпитализированы 3692 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 29 января в Украине умерли 94 человека. В то же время выздоровели 3145 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 4 042 469 человек;

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выздоровели – 3 618 402 человека;

летальных исходов – 100 125;

проведено ПЦР-тестирований – 18 009 334.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1058;

Винницкая область – 986;

Волынская область – 395;

Днепропетровская область – 688;

Донецкая область – 643;

Житомирская область – 2013;

Закарпатская область – 439;

Запорожская область – 394;

Ивано-Франковская область – 1664;

Киевская область – 644;

Кировоградская область – 214;

Луганская область – 264;

Львовская область – 3043;

Николаевская область – 486;

Одесская область – 1175;

Полтавская область – 306;

Ровенская область – 1172;

Сумская область – 1554;

Тернопольская область – 884;

Харьковская область – 1722;

Херсонская область – 448;

Хмельницкая область – 1883;

Черкасская область – 541;

Черновицкая область – 924;

Черниговская область – 968.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним, 20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Самая сложная ситуация в западной части страны.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Он выразил надежду, что 2022 год станет последним для COVID-пандемии и, по его словам, это станет возможным только с "высоким уровнем охвата прививок".

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