Коронавирус в Украине "вошел в раж": за минувшие сутки обнаружили более 24 тысяч случаев заражения

За все время пандемии от последствий COVID-19 в Украине умерли 100 125 человек.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 24 508 человек, из них - 3378 детей и 444 медработника. При этом в больницы были госпитализированы 3692 человека.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 29 января в Украине умерли 94 человека. В то же время выздоровели 3145 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 4 042 469 человек;
выздоровели – 3 618 402 человека;
летальных исходов – 100 125;
проведено ПЦР-тестирований – 18 009 334.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1058;
- Винницкая область – 986;
- Волынская область – 395;
- Днепропетровская область – 688;
- Донецкая область – 643;
- Житомирская область – 2013;
- Закарпатская область – 439;
- Запорожская область – 394;
- Ивано-Франковская область – 1664;
- Киевская область – 644;
- Кировоградская область – 214;
- Луганская область – 264;
- Львовская область – 3043;
- Николаевская область – 486;
- Одесская область – 1175;
- Полтавская область – 306;
- Ровенская область – 1172;
- Сумская область – 1554;
- Тернопольская область – 884;
- Харьковская область – 1722;
- Херсонская область – 448;
- Хмельницкая область – 1883;
- Черкасская область – 541;
- Черновицкая область – 924;
- Черниговская область – 968.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним, 20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Самая сложная ситуация в западной части страны.
Президент Владимир Зеленский призвал украинцев вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Он выразил надежду, что 2022 год станет последним для COVID-пандемии и, по его словам, это станет возможным только с "высоким уровнем охвата прививок".
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