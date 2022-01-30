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Коронавирус в Украине "вошел в раж": за минувшие сутки обнаружили более 24 тысяч случаев заражения

30 января 2022, 08:24

За все время пандемии от последствий COVID-19 в Украине умерли 100 125 человек.

коронавирус
Коронавирус в Украине "вошел в раж": за минувшие сутки обнаружили более 24 тысяч случаев заражения / коллаж Reuetrs

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 24 508 человек, из них - 3378 детей и 444 медработника. При этом в больницы были госпитализированы 3692 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 29 января в Украине умерли 94 человека. В то же время выздоровели 3145 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 4 042 469 человек;

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выздоровели – 3 618 402 человека;

летальных исходов – 100 125;

проведено ПЦР-тестирований – 18 009 334.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1058;
  • Винницкая область – 986;
  • Волынская область – 395;
  • Днепропетровская область – 688;
  • Донецкая область – 643;
  • Житомирская область – 2013;
  • Закарпатская область – 439;
  • Запорожская область – 394;
  • Ивано-Франковская область – 1664;
  • Киевская область – 644;
  • Кировоградская область – 214;
  • Луганская область – 264;
  • Львовская область – 3043;
  • Николаевская область – 486;
  • Одесская область – 1175;
  • Полтавская область – 306;
  • Ровенская область – 1172;
  • Сумская область – 1554;
  • Тернопольская область – 884;
  • Харьковская область – 1722;
  • Херсонская область – 448;
  • Хмельницкая область – 1883;
  • Черкасская область – 541;
  • Черновицкая область – 924;
  • Черниговская область – 968.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним, 20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Самая сложная ситуация в западной части страны.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Он выразил надежду, что 2022 год станет последним для COVID-пандемии и, по его словам, это станет возможным только с "высоким уровнем охвата прививок".

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