Коронавирус в Украине вошел в раж: за сутки зафиксировали еще более 26 тысяч случаев заражения

Как сообщили в Минздраве, за минувшие сутки в Украине 541 человек скончался от последствий COVID-19.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 26 198 человек, из них - 1649 детей и 379 медработников. При этом в больницы госпитализированы 5305 человек.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 29 октября, в Украине умер 541 человек. В то же время выздоровели 9449 человек.
За все время пандемии в стране:
заболели – 2 904 872 человека;
выздоровели – 2 430 944 человека;
летальных исходов – 67 393;
проведено ПЦР-тестирование – 14 378 720.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и г. Киев (1455).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1455 случаев;
- Винницкая область – 623 случая;
- Волынская область – 652 случая;
- Днепропетровская область – 2280 случаев;
- Донецкая область – 1172 случая;
- Житомирская область – 1002 случая;
- Закарпатская область – 277 случаев;
- Запорожская область – 1352 случая;
- Ивано-Франковская область – 760 случаев;
- Киевская область – 952 случая;
- Кировоградская область – 199 случаев;
- Луганская область – 592 случая;
- Львовская область – 1880 случаев;
- Николаевская область – 754 случая;
- Одесская область – 1973 случая;
- Полтавская область – 1078 случаев;
- Ровенская область – 998 случаев;
- Сумская область – 1612 случаев;
- Тернопольская область – 609 случаев;
- Харьковская область – 1455 случаев;
- Херсонская область – 1124 случая;
- Хмельницкая область – 1150 случаев;
- Черкасская область – 661 случай;
- Черновицкая область – 684 случая;
- Черниговская область – 904 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине
29 октября глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Количество выписанных пациентов, которые попали в больницу из-за COVID-19, приближается к числу госпитализированных.
В Минздраве рекомендовали вакцинацию детей. Подростки от 12 до 17 лет могут получить одну вакцину при условии наличия полной карты вакцинации рутинными прививками.
30 октября в "красной" зоне карантина оказались 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.
Киев с 1 ноября официально переходит в красную зону карантинных ограничений. Решение принято в ходе внеочередного заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.