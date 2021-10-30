Коронавирус в Украине вошел в раж: за сутки зафиксировали еще более 26 тысяч случаев заражения / Getty

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 26 198 человек, из них - 1649 детей и 379 медработников. При этом в больницы госпитализированы 5305 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 29 октября, в Украине умер 541 человек. В то же время выздоровели 9449 человек.

За все время пандемии в стране:

заболели – 2 904 872 человека;

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выздоровели – 2 430 944 человека;

летальных исходов – 67 393;

проведено ПЦР-тестирование – 14 378 720.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и г. Киев (1455).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1455 случаев;

Винницкая область – 623 случая;

Волынская область – 652 случая;

Днепропетровская область – 2280 случаев;

Донецкая область – 1172 случая;

Житомирская область – 1002 случая;

Закарпатская область – 277 случаев;

Запорожская область – 1352 случая;

Ивано-Франковская область – 760 случаев;

Киевская область – 952 случая;

Кировоградская область – 199 случаев;

Луганская область – 592 случая;

Львовская область – 1880 случаев;

Николаевская область – 754 случая;

Одесская область – 1973 случая;

Полтавская область – 1078 случаев;

Ровенская область – 998 случаев;

Сумская область – 1612 случаев;

Тернопольская область – 609 случаев;

Харьковская область – 1455 случаев;

Херсонская область – 1124 случая;

Хмельницкая область – 1150 случаев;

Черкасская область – 661 ​​случай;

Черновицкая область – 684 случая;

Черниговская область – 904 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

29 октября глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Количество выписанных пациентов, которые попали в больницу из-за COVID-19, приближается к числу госпитализированных.

В Минздраве рекомендовали вакцинацию детей. Подростки от 12 до 17 лет могут получить одну вакцину при условии наличия полной карты вакцинации рутинными прививками.

30 октября в "красной" зоне карантина оказались 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.

Киев с 1 ноября официально переходит в красную зону карантинных ограничений. Решение принято в ходе внеочередного заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.