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В ВОЗ ошарашили продолжительностью жизни украинцев

16 мая 2020, 20:01

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, средняя продолжительность жизни женщин в Украине составляет 77,1 года.

коронавирус,Украина
ВОЗ назвала продолжительность жизни украинцев / УНИАН

Коронавирус в Украине - в ВОЗ подсчитали среднюю продолжительность жизни украинцев.

Так, по состоянию на 2016 год в среднем ожидаемая продолжительность жизни украинцев составляла 72,5 года, говорится в отчете ВОЗ.

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Так, согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, средняя продолжительность жизни женщин в Украине составляет 77,1 года, мужчины, по прогнозам экспертов живут меньше – 67,6 года. В то же время, средняя продолжительность здоровой жизни в Украине −  64 года, тогда как 60,3 года для мужчин и 67,6 года для женщин.

При этом, средняя продолжительность жизни в Украине в прошлом 2019 году была на уровне 71,79 лет. При этом в СССР, за "лучшей в мире медицины" и "лучшего жизни", средняя продолжительность составляла всего 67,71 лет.

Как ранее писал Главред, коронавирус в Украине по состоянию на утро 16 мая выявили у 17 858 жителей. В течение суток было получено +528 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания.

Напомним, ранее глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что в Украине будет два пика коронавируса.

По словам врача, коронавирус в Украине достигнет первого пика, когда по официальной статистике будет 10 тысяч заболевших.

ВОЗ коронавирус жизнь
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