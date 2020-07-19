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ВОЗ внесла Украину в особый список - к чему нужно готовиться

В ВОЗ призвали готовить медицинскую систему нашей страны к большей нагрузке из-за коронавируса.

19 июля 2020, 18:58
Коронавирус
ВОЗ внесла Украину в особый список из-за коронавируса / Фото pixabay.com

ВОЗ внесла Украину в список стран, где опасный китайский вирус наиболее быстро распространяется.

О причинах и последствиях такой оценки положения в государстве со стороны рассказал представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, пишет сайт ВОЗ.

"Украина — одна из 5 - 6 европейских стран, где с середины июня рост заболеваемости ускорился, а репродуктивное число вируса больше единицы, к тому же смертность остается относительно низкой, 2 - 3 %", — констатировал представитель ВОЗ.

По словам Ярно Хабихта, в начале весны 2020 COVID-19 бушевал на территории Западной Европы. Однако, когда наступило лето, эпицентр пандемии сместился в страны Восточной Европы.

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"Украина — также страна, где коронавирус уже распространяется внутри общества, а это значит, что мы должны подготовить медицинскую систему страны к увеличивающейся нагрузке, интенсивно тестировать, обеспечить отслеживание контактов, предусмотреть изоляцию инфицированных и их лечение", — рассказал сотрудник ВОЗ о планах организации по борьбе с COVID-19 в Украине.

Ранее сообщалось, что большинство людей в мире не получат вакцину от коронавируса, поэтому пандемия закончится только тогда, когда COVID-19 переболеет практически все население планеты, заявил бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Клаус Штор.

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