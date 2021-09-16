Коронавирус в Украине: впервые с мая - более 5 тысяч новых случаев COVID-19, смертей - больше сотни

В Украине - резкий рост больных коронавирусом / Фото Reuters

По состоянию на утро четверга, 16 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 5 744 жителей страны. В том числе заболели 629 детей и 95 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 507 человек; летальных случаев - 101; выздоровели 1 499 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415) областях, г. Киев (362) и на Одесчине (347).

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 331 540 человек;

выздоровели - 2 226 629 человек;

летальных исходов - 54 651;

проведено ПЦР-тестов - 12 377 327.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 16 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус и карантин в Украине

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил о том, что Украина зашла в эпидемический сезон ОРВИ. Поэтому, по его словам, в стране растет количество случаев заболевания коронавирусом.

Также Ляшко назвал области, которые вскоре могут попасть в "красную зону". Это Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская области.

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По состоянию на 15 сентября в Украине было семь регионов, в которых эпидемиологические показатели вышли за пределы нормы.

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13 сентября на заседании Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат, могут обойти большинство ограничений.

Кроме того Кабмин внес некоторые изменения в карантинное постановление, ужесточив условие работы учебных заведений в "красной" зоне карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Украина перейдет в желтую зону карантина в ближайшее время. Однако, по мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, красного уровня эпидемической опасности Украина достигнет не раньше ноября.