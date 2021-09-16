Коронавирус в Украине: впервые с мая - более 5 тысяч новых случаев COVID-19, смертей - больше сотни

За долгое время поменялся антилидер по числу новых выявленных больных за сутки. Теперь это Львовская область. Киев переместился аж на четвертое место.
По состоянию на утро четверга, 16 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 5 744 жителей страны. В том числе заболели 629 детей и 95 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 507 человек; летальных случаев - 101; выздоровели 1 499 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415) областях, г. Киев (362) и на Одесчине (347).
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 331 540 человек;
- выздоровели - 2 226 629 человек;
- летальных исходов - 54 651;
- проведено ПЦР-тестов - 12 377 327.
Коронавирус и карантин в Украине
Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил о том, что Украина зашла в эпидемический сезон ОРВИ. Поэтому, по его словам, в стране растет количество случаев заболевания коронавирусом.
Также Ляшко назвал области, которые вскоре могут попасть в "красную зону". Это Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская области.
По состоянию на 15 сентября в Украине было семь регионов, в которых эпидемиологические показатели вышли за пределы нормы.
Читайте такжеУжесточение карантина по всей Украине: Ляшко озвучил условия и дату
13 сентября на заседании Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат, могут обойти большинство ограничений.
Кроме того Кабмин внес некоторые изменения в карантинное постановление, ужесточив условие работы учебных заведений в "красной" зоне карантина.
Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Украина перейдет в желтую зону карантина в ближайшее время. Однако, по мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, красного уровня эпидемической опасности Украина достигнет не раньше ноября.