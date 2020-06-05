Врач назвала истинную причину увеличения количества больных коронавирусом

Врач объяснила, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом / Фото pixabay.com

Коронавирус в Украине - на сегодня эпидемия COVID-19 в нашей стране находится на "плато", пик был "сбит" благодаря своевременному введению первых карантинных ограничений.

Такое мнение высказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, передает "Обозреватель". По ее словам, рост количества новых случаев заражения связано с двумя причинами – ослаблением карантина и увеличением количества тестов на COVID-19.

"Конечно, когда ослабляется карантин, люди начинают более активно общаться друг с другом, начинают посещать те места и учреждения, которые были закрыты, начинают пользоваться общественным транспортом, где очень трудно придерживаться социальной дистанции", – пояснила она.

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Вместе с тем по оценкам врача, поскольку рост количества новых случаев меньше 5%, это не представляет угрозы.

Она также подчеркнула, что всплеска заболеваемости удастся избежать, если и граждане, и владельцы заведений, которые открылись благодаря ослаблению карантина, будут ответственно подходить к гигиеническим правилам, рекомендованным на период карантина.

Пандемия коронавируса

Напомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Также напомним, вакцина от коронавируса создана в США и готова к испытаниям на пациентах. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.