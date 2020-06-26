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Врач назвала причины низкой смертности от коронавируса среди украинцев

Доктор назвала причины формирования хорошего иммунитета у граждан нашей страны, что позволяет хорошо справляться с опасным вирусом.

26 июня 2020, 21:04
коронавирус
Врач пояснила низкую смертность от коронавируса в Украине / pixabay.com

Коронавирус продолжает быстро распространятся по территории нашей страны - за последние сутки было зафиксировано более 1100 зараженных.

В то же время, семейный врач Дарницкого района Киева Елена Л. в интервью ТСН заявила о том, что украинцы лучше противостоят пандемии COVID-19 из-за крепкого иммунитета и хорошей закаленности.

По её словам, на формирование хорошей защитной реакции организма могло повлиять то, что в 2003 году уже была вспышка коронавируса SARS-CoV, что могло сформировать некоторый иммунитет у переболевших. Еще одна причина: вакцинация от других болезней.

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"То, что вижу я – люди, которые были вакцинированы от гриппа типа А (H1N1), среди них нет ни одного больного COVID-19. По крайней мере, среди моих пациентов и коллег. Но это предположение, которое нужно либо подтвердить, либо опровергнуть. Кроме того, у нас массово делают вакцину БЦЖ, это также может влиять. Создается так называемый "перекрестный иммунитет", – сказала она.

Третьей причиной врач назвала закаленность украинцев из-за более тяжелых условий жизни, чем в других странах.

"Мы – очень закаленные, учитывая более тяжелые условия жизни, чем в других странах. Наши люди привыкли переносить болезни на ногах, выживать на 2000 пенсии в месяц, работать на огородах в жару... Поэтому у них более гибкий и тренированный иммунитет", – поделилась Елена.

Ранее Главред писал о том, что Шмыгаль пригрозил вновь ужесточить коронавирусный карантин в Украине – вплоть до тех мер, что применялись в марте-апреле 2020 года. По его словам, Украина вошла в "серьезную волну" заболеваемости коронавирусной инфекции Covid-19.

Как сообщалось, пока карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина начиная с 22 июня 2020.

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