Коронавирус в Украине на несколько лет: врач рассказала, кто в зоне риска COVID-19

Украинцам нужно привыкать к жизни в условиях коронавируса / Reuters

Украинцы вынуждены будут жить в условиях циркуляции коронавирусной инфекции еще несколько лет. Существует вероятность, при которой высокий уровень заболеваемости COVID-19 могут зафиксировать среди детей.

Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ им. А.А. Богомольца Оксана Выговская в интервью изданию Главред.

По ее словам, британские ученые обращают внимание на тот факт, что мир столкнулся с коронавирусом надолго. Переболевшие инфекцией есть во многих странах, однако ни одно государство не может полностью обеспечить тестированием всех своих граждан.

"Речь идет об ИФА-исследованиях, чтобы посмотреть, сколько из них имеют иммуноглобулин G (долгосрочные антитела) против коронавируса. Поэтому и тестируют определенные группы населения, а дальше используют математические модели, чтобы спрогнозировать, за какой период времени будет охвачена большая часть населения", - отметила Выговская.Читайте такжеКарантин в Украине могут продлить до Нового года: в Киеве сделали заявление

Следовательно, утверждает врач, существует вероятность, при которой украинцы будут жить в условиях COVID-19 несколько лет. Однако не исключено, что вирус со временем ослабнет.

"Поэтому есть такой прогноз, что еще несколько лет нам придется сосуществовать с этим вирусом. Думаю, что за это время он ослабнет и станет похожим на сезонный вирус, как, например, грипп", - сказала Выговская.Читайте такжеВрач рассказала, кто чаще всего попадает в реанимацию с COVID-19

Также она подчеркнула, что дети в нашей стране находятся в зоне риска заболевания COVID-19.

"Украина демонстрирует высокий показатель заболеваемости именно среди детей и это свидетельствует о том, что дети переболеют в достаточно высоком проценте случав", - резюмировала Оксана Выговская.

Ранее доктор Выговская рассказала, что ждет украинцев во время пандемии COVID-19 осенью.

Напомним, по данным на 1 июля, в Украине установлено 44 998 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки китайский вирус подцепили 664 человека.