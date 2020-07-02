Ожидания ученых о COVID-19 провалились: врач рассказала о второй волне коронавируса в Украине

Осенью в Украине может сформироваться коллективный иммунитет / Reuters

Прогнозы ученых, согласно которым летом коронавирус снизит активность, не оправдались – число заражений растет в странах с жаркой погодой и там, где сейчас географически зима. Вирусы склонны к мутациям, поэтому существует вероятность того, что вторая волна COVID-19 в Украине пройдет легче, чем того ожидают.

Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Выговская в интервью изданию Главред.

По ее словам, ученые и врачи прогнозировали, что активность коронавируса в связи с наступлением лета снизится, однако количество заражений растет. Причем рост фиксируется и в тех странах, где сейчас зима.

"Все специалисты, учитывая предыдущие исследования, ожидали определенно прогнозируемого поведения вируса, но сейчас вирус ведет себя иначе. Например, мы ожидали, что с наступлением теплой погоды активность вируса снизится. Но мы видим, что во всех странах, где жарко, идет повышение заболеваемости. В то же время, регистрируется повышение заболеваемости в странах, в которых сейчас географически - зима. То есть сезонность заболевания сохраняется", - отметила Выговская.Читайте такжеМир на пороге второй волны COVID-19: названы страны, где коронавирус бушует с новой силой

Врач также акцентировала внимание на том, что по своей природе вирус склонен к мутации. Ученые уже зафиксировали сотни различных преобразований вирусной инфекции, и пока непонятно, как этот фактор отразится на распространении COVID-19 и эффективности будущей вакцины против коронавируса.

"Вирусы склонны к мутациям. Это заложено в их фило- и онтогенезе. Они мутируют для того, чтобы выжить и закрепиться в человеческой популяции. Ученые из США и Великобритании недавно обнаружили, что уже существуют сотни различных мутаций коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. Никто достоверно еще не установил, что это будет означать для распространения вируса среди людей и насколько эффективной может быть вакцина", - сказала Выговская.

Впрочем, фактор мутации вируса может стать положительным. Мутации ослабляют коронавирус, вследствие чего снижается активность инфекции. Таким образом, существует вероятность, согласно которой вторая волна COVID-19 в Украине пройдет легче – большое количество заболеваний ускоряет формирование коллективного иммунитета.

"Есть надежда, что из-за такого поведения мутации, которая ослабляет агрессивность и заразность вируса, вторая волна, которой все боятся, для нас может пройти немного легче как раз из-за того, что ежедневно появляется много больных, и поэтому коллективный иммунитет может сформироваться быстрее. И это снимет нагрузку на самого пациента, медиков и системы здравоохранения осенью, когда поднимают головы сезонные вирусы", - подчеркнула врач-инфекционист Оксана Выговская.

Ранее врач Оксана Выговская рассказала, что ожидает украинцев осенью в связи с пандемией коронавирусной инфекции.