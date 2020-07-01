Врач пояснила, как получить иммунитет от коронавируса

Доктор рассказала об иммунитете от коронавируса / Reuters

Коронавирус в Украине набирает оборотов и люди все чаще задаются вопросом, как уберечь себя от опасного недуга и поможет ли в борьбе против вируса иммунитет.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ им. А.А. Богомольца Оксана Выговская в интервью изданию Главред рассказала, каким образом можно усилить защитніе способности человеческого организма.

По ее словам, иммунитет не получится повысить ныряя в прохладную воду.

"У нас есть утвержденная мысль о том, что иммунитет можно повысить, лежа на пляже под палящим солнцем и сразу ныряя в прохладную воду. Это не так, потому что такими температурными перепадами мы ее наоборот истощаем. Иммунная система любит стабильность и комфорт, поэтому нельзя допускать крайностей. Должно быть правильное поведение и должна быть мера, потому что естественно сейчас есть все основания для его повышения", - отметила врач.

Также Выговская поведала, смогут ли дети получить иммунитет от коронавируса в том случае, если переболеют опасным вирусом.

"Многие мои коллеги считают, что если дать детям, подросткам, людям молодого и среднего возраста без хронической патологии возможность переболеть, то создастся иммунная прослойка, и передача вируса резко замедлится. Эта прослойка сейчас постепенно создается (приобретается коллективный иммунитет), но из-за достаточно высокой летальность в группах риска",- сказала Выговская.

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Также доктор пояснила значение термина "генетическая устойчивость к вирусу".

"Нужно учитывать, что есть люди, которые проявляют генетическую устойчивость к тому или иному возбудителю, в том числе и к COVID-19, то есть они не заболеют, и то, что сезонные штаммы коронавирусов широко циркулируют в человеческой популяции и есть вероятность того, что человек, который заболел и перенес коронавирусной болезнь, вызванную сезонными штаммами, будет перекрестную иммунный ответ, который защитит ее от COVID-19. Но насколько она будет выраженной и длительной, зависит от многих факторов, в первую очередь - состояния общего и местного иммунитета каждого человека. Поэтому нужно заботиться на состоянии своего здоровья, своего иммунитета, особенно людям с имеющейся хронической патологией", - подытожила Выговская.

Ранее доктор Выговская рассказала, что ждет украинцев во время пандемии COVID-19 осенью.

Напомним, по данным на 1 июля, в Украине установлено 44 998 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки китайский вирус подцепили 664 человека.