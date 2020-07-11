"Нам объявили войну": больной коронавирусом врач обратился к украинцам

Врач, который подхватил коронавирус, обратился к украинцам - скриншот

Коронавирус в Украине - директор Закарпатского противоопухолевого центра Андрей Русин, подхвативший опасный недуг, записал видеообращение, где он обратился к тем людям, которые не верят в серьезность болезни.

Ролик был опубликован в Facebook-сообществе Made in Uzhhorod. Сейчас Русин является пациентом закарпатского областного противотуберкулезного диспансера и седьмой день болеет коронавирусной пневмонией.

"Хочу обратиться к людям, которые говорят, что это фейк, отмывание средств и т.д. Что мы имеем? Новый не понятный до конца вирус объявил нам войну. И это надо понимать, как атаку. Лабораторный, не лабораторный – не имеет значения. Вирус смертельно опасен и более полумиллиона людей в мире уже умерло", – напомнил врач.

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Русин в обращении призвал украинцев придерживаться противоэпидемических мероприятий для того, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Украине

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине уже второй день подряд количество граждан, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, значительно превышает количество тех, кто заболел.

Также напомним, в Украине за минувшие сутки заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 подтвердили у 800 человек.