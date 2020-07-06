УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Когда будет вторая волна COVID-19 в Украине: в Киеве назвали сроки

В Киеве пока не планируют снова ослаблять карантинные меры.

6 июля 2020, 19:11
коронавирус в Украине
В Киеве ожидают вторую волну коронавируса осенью / УНИАН

По предварительным данным, вторая волна нашествия коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Украины ожидается в октябре-ноябре.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии изданию РБК-Украина.

По его словам, в Киеве в последнее время снизилось количество заболеваний коронавирусом, вследствие чего ситуация позволила отменить определенные ограничения. Однако это не говорит о том, что противоэпидемиологические мероприятия в столице будут смягчать и в дальнейшем.

При этом чиновник добавил, что в Киеве ждут следующую волну COVID-19 уже через 3-4 месяца.Читайте такжеКоронавирус может быть не опасным: Ляшко рассказал, кто болеет COVID-19 в легкой форме

"Я думаю, следующий переход к ослаблению произойдет не скоро. Несмотря на те эпидемические показатели, которые сейчас фиксируются... Будем ждать следующую волну заболеваний коронавирусом, предварительно - это ноябрь-октябрь" – подчеркнул Рубан.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что властям удалось стабилизировать ситуацию с заболеванием COVID-19 в стране. В последнее время болезнь пошла на спад.

При этом ученые отметили, что Украина входит в десятку стран, где в последнее время значительно выросло число заражений коронавирусной инфекцией. Пандемия далека от завершения, а вторая волна COVID-19 становится все ближе.

коронавирус в Украине карантин в Украине Карантин в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Когда будет вторая волна COVID-19 в Украине: в Киеве назвали сроки». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:31
Махина протаранила будку: поезд попал в аварию из-за халатности
19:28
Черная Вдова станет началом истории новой героини в команде Мстителей
19:11
Когда будет вторая волна COVID-19 в Украине: в Киеве назвали сроки
19:01
Великобритания вводит санкции против ряда россиян
18:57
В МИДе раскрыли стратегию освобождения Крыма
18:37
Михаилу Ефремову вручили обвинение, он высказался о своей вине
18:16
В Ивано-Франковске мужчина зверски убил гражданку России
17:59
В России ждут распада Украины: депутат Госдумы назвал условие
17:55
В моду из ревущих 20-х вернулись эти головокружительные платья - фото Фото
17:53
Заболеть коронавирусом немножко: ученые рассказали об опасности легкого COVID-19 Видео
17:49
Том Мейган покинул группу Kasabian
17:39
Дания разрешила достроить Северный поток-2 при выполнении условия
17:31
Итоги карантина: IT-специалисты назвали основные правила кибербезопасности
17:10
Ветер Любви 2020 - что было в 111 и 112 серии 06-07-2020 Видео
16:54
Плановые прививки во время пандемии COVID-19: Ляшко дал неожиданный ответ Видео
16:52
"Пашинского оправдают": бывшему нардепу вручили обвинительный акт Видео
16:49
Наследие от неандертальцев: ученые рассказали, почему COVID-19 опасен для людей
16:48
Как быстро снять солнечный ожог: названо натуральное средство
16:41
A Huevo - Настя Каменских раскрыла главную интригу нового клипа Видео
16:29
"Ситуация становится хуже": в ВОЗ сделали громкое заявление о тестах на COVID-19 в Украине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять