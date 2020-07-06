Когда будет вторая волна COVID-19 в Украине: в Киеве назвали сроки

В Киеве ожидают вторую волну коронавируса осенью / УНИАН

По предварительным данным, вторая волна нашествия коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Украины ожидается в октябре-ноябре.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии изданию РБК-Украина.

По его словам, в Киеве в последнее время снизилось количество заболеваний коронавирусом, вследствие чего ситуация позволила отменить определенные ограничения. Однако это не говорит о том, что противоэпидемиологические мероприятия в столице будут смягчать и в дальнейшем.

При этом чиновник добавил, что в Киеве ждут следующую волну COVID-19 уже через 3-4 месяца.Читайте такжеКоронавирус может быть не опасным: Ляшко рассказал, кто болеет COVID-19 в легкой форме

"Я думаю, следующий переход к ослаблению произойдет не скоро. Несмотря на те эпидемические показатели, которые сейчас фиксируются... Будем ждать следующую волну заболеваний коронавирусом, предварительно - это ноябрь-октябрь" – подчеркнул Рубан.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что властям удалось стабилизировать ситуацию с заболеванием COVID-19 в стране. В последнее время болезнь пошла на спад.

При этом ученые отметили, что Украина входит в десятку стран, где в последнее время значительно выросло число заражений коронавирусной инфекцией. Пандемия далека от завершения, а вторая волна COVID-19 становится все ближе.