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Коронавирус в Украине: выяснилось, чем опасна отмена вакцинации

31 октября 2020, 19:26

От гриппа вакцинироваться нужно каждый год всем. А особенно тем, кто рискует заболеть гриппом или пострадать от его последствий больше.

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Выяснилось, почему нужно делать прививки во время пандемии / Фото: zt-rada.gov.ua

Во время пандемии опасного коронавируса не стоит отменять или откладывать вакцинацию - прекращение или уменьшение плановых иммунизаций чревато новыми вспышками инфекционных болезней.

Как сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), в нашей стране граждане могут бесплатно планово вакцинироваться против 10 инфекционных заболеваний. Но при условии, если пациент выбрал своего семейного врача, терапевта или педиатра. Тогда есть право на бесплатную вакцинацию согласно Национальному календарю профилактических прививок.

Бесплатная вакцина доступна от:

  • туберкулеза,
  • полиомиелита,
  • дифтерии,
  • столбняка,
  • коклюша,
  • кори,
  • паротита,
  • краснухи,
  • вирусного гепатита В,
  • гемофильной инфекции.

Такие прививки пациент может сделать бесплатно в коммунальных учреждениях здравоохранения, которые оказывают первичную медицинскую помощь, а также в частных медицинских учреждениях и у врачей-ФЛП, подписавших договор с НСЗУ.

Вакцина БЦЖ делается младенцу в роддоме. Это так же, как отмечают в НСЗУ, гарантированная бесплатная услуга.

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"Бесплатными являются те вакцины, которые государство закупает централизованно. Вакцины, которые не входят в календарь прививок – рекомендованы. Их покупают в аптеке за свой счет, а собственно услуга проведения прививки у семейного врача бесплатна. Транспортировать купленные в аптеке вакцины следует в специальных контейнерах с соблюдением холодовой цепи. Иначе они потеряют эффективность", - говорится в сообщении.

К рекомендованным относятся прививки против:

  • гепатита А и В;
  • ветряной оспы;
  • менингококковой, пневмококковой, ротавирусной инфекции;
  • гриппа;

Для заболеваний, для иммунопрофилактики которых существует вакцина, зарегистрированная в Украине.

Как отмечается, для выработки адекватного иммунитета от некоторых болезней необходимо несколько доз вакцины. Все они должны быть сделаны в определенный промежуток времени, иначе защита теряется.

От гриппа вакцинироваться нужно каждый год всем. А особенно тем, кто рискует заболеть гриппом или пострадать от его последствий больше. Это:

беременные женщины на любом месяце беременности;

  • дети до 5 лет;
  • пожилые люди 65+;
  • люди с хроническими нарушениями здоровья;
  • медицинские работники.

"И грипп, и коронавирусная инфекция — опасные заболевания. Они могут иметь как легкое течение, которое позволяет лечиться дома под наблюдением семейного врача, так и усложненную форму, что может угрожать жизни и требовать госпитализации. Обеими вирусными инфекциями, к сожалению, можно заразиться одновременно. В таком случае существует риск серьезного поражения легких и сложного течения болезни. Но от одной из вирусных инфекций есть вакцина. Поэтому любой здравомыслящий человек обезопасит себя и своих родных хотя бы от осложнений в результате гриппа", — рассказали в НСЗУ.

Прежде, чем идти делать прививки ребенку или себе, надо убедиться, что вы не имеете симптомов COVID-19. А также в том, что в вашей амбулатории безопасность этого процесса организована должным образом. В НСЗУ советуют каждому обсуждать плановую и рекомендованную вакцинацию непосредственно со своим семейным врачом: "Так вы можете проверить календарь прививок, задать любые вопросы по вакцинации, убедиться, что у вас нет противопоказаний для проведения прививки".

  • Напомним, с начала октября в нашей стране стартовала вакцинация населения от гриппа - в Украину поставили уже 665 тысяч доз вакцины
  • Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела, появляющиеся в результате введения вакцины от коронавируса, плохо вырабатываются у пожилых, пьющих, людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты.
  • Эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи назвал нонсенсом идею о коллективном иммунитете от коронавируса.

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