УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 2614 человек, сотни госпитализаций

4 сентября 2021, 08:20

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев, Харьковской, Одесской, Черновицкой и Львовской областях.

коронавирус
коронавирус / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 2614 человек. При этом в больницы госпитализированы 824 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 3 сентября в Украине умерли 44 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. В то же время выздоровели 1447 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.

За все время пандемии в стране:

Реклама

заболели – 2 296 155 человек;

выздоровели – 2 212 313 человек;

летальных случаев - 53 966;

проведено ПЦР-тестов – 12 081 160.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

Коронавирус в Украине за сутки 2 сентября выявили у 2693 жителей страны. В том числе заболел 171 ребенок и 40 медработников. Были госпитализированы 826 человек; летальных случаев - 45; выздоровели 1 112 человек.

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий назвал новый специфический симптом COVID-штамма Дельта.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, кому нужна прививка от коронавируса и кому ее лучше не делать.

Украинские ученые рассказали о том, в нашей стране прогнозируют рост числа случаев коронавируса этой осенью и ухудшение эпидемиологической ситуации вплоть до критической.

viber
Минздрав новости Украины коронавирус в Украине коронавирус статистика коронавирус Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 2614 человек, сотни госпитализаций». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Инсульт: знак на вашей коже, который сигнализирует об опасностиИнсульт: знак на вашей коже, который сигнализирует об опасности В течение нескольких часов: назван напиток, который вызывает опасное для сердца состояниеВ течение нескольких часов: назван напиток, который вызывает опасное для сердца состояние Главный счастливчик месяца: гороскоп для Рака на сентябрь 2021 годаГлавный счастливчик месяца: гороскоп для Рака на сентябрь 2021 года Пополнит ряды лузеров: о чем предупреждает Скорпиона гороскоп на сентябрь-2021Пополнит ряды лузеров: о чем предупреждает Скорпиона гороскоп на сентябрь-2021 Инсульт: какую банальную привычку нужно срочно исключить из жизниИнсульт: какую банальную привычку нужно срочно исключить из жизни

Последние новости

08:20

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 2614 человек, сотни госпитализаций

08:06

Отец вел сына в 1-й класс и узнал о смерти жены: мать троих детей погибла в жутком ДТП в Светловодске Видео

07:45

Из политической целесообразности: когда власть введет локдаун в Украине мнение

07:28

США будут участвовать в переговорах по Донбассу и Крыму: вице-премьер рассказала о новом формате Видео

07:10

"В поисках приключений": Сальма Хайек разделась в честь 55-летия и поразила красотой

Реклама
07:02

Почему у людей возникает ижзога и как от нее избавиться - ответ диетолога

06:30

Спичка в бочке с бензином: почему осенью протесты в Украине неизбежны мнение

06:02

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли удивительные пальто и пуховики несказанной красоты Фото Видео

05:28

Новая атака РФ: экс-посол США раскрыл два сценария агрессии Кремля против Украины Видео

05:02

Какие продукты нужно есть, чтобы насытить тело железом - ответ специалиста

04:47

Как приготовить вкусный салат винегрет: шеф-повар дал три совета

04:22

Имя Макар: значение, судьба, характер

03:50

Лунный гороскоп на неделю 6-12 сентября: кредиты, козни недругов или перемены в жизни Видео

03:02

Эксперты объяснили, почему снижается эффективность COVID-вакцин Видео

02:34

Встреча Зеленского и Байдена: эксперт назвал плюсы и минусы саммита Видео

02:10

Осенний рацион для здорового питания: диетолог рассказала, что должно быть в холодильнике

01:37

Настя Ивлеева без лифчика свела с ума шикарными формами в облегающем комбинезоне

01:16

Как не подхватить опасный штамм Дельта: Комаровский дал простой совет Видео

00:50

Опубликован рейтинг самых крутых Android-смартфонов с точки зрения цена-качество

00:19

Американский рэпер шокировал фанатов "беременными" фото

Реклама
03 сентября, пятница
23:55

Выяснилось, какие продукты помогут побороть усталость и стресс

23:55

Главный счастливчик месяца: гороскоп для Рака на сентябрь 2021 года

23:45

Инсульт: простое упражнение, которое улучшает кровяное давление и снижает риск Видео

23:37

Пожар в костеле святого Николая ликвидировали: подробности спасателей

23:33

Названы девять хронических болезней, которые снижают эффективность вакцинации от коронавируса Видео

22:50

В Киеве горит Костел святого Николая Видео

22:47

Шевченко пожаловался, что не хотел покидать пост тренера сборной Украины

22:18

В Запорожье школьник пережил клиническую смерть прямо на уроке

22:09

Названы пять самых опасных овощей для организма Видео

22:01

Болезнь сердца: неприятное ощущение, которое может указывать на то, что у вас есть заболевание Видео

21:45

В Украине ударят заморозки и похолодает до -3 Видео

21:27

Назван орех, снижающий смертность от сердечных болезней Видео

21:26

"Удар в сердце дракона": Арестович задумал переименовать украинский язык Видео

21:02

Зендая без лифчика произвела фурор в кожаном платье эксклюзивно под ее размер груди

21:01

Шок и провал: что сулит Льву гороскоп на сентябрь-2021

20:54

Осенью ситуация с коронавирусом в Украине будет критической - ученые

20:36

Артрит: назван алкогольный напиток, который может защитить от болезненного состояния Видео

20:17

Столтенберг обвинил Россию во лжи перед масштабными военными учениями

20:05

Байден вам этого не скажет: почему Украина до сих пор не в НАТО мнение

19:53

Защита прав детей это задача демократического государства - прокурор Харьковщины Фильчаков

Реклама
19:44

Появился список саундтреков к фильму Дюна 2021 Дени Вильнева Видео

19:31

На Львовщише грузовик на скорости влетел в магазин, есть жертвы

19:20

Взяли с поличным: в Одессе горе-вор уснул в квартире, которую собирался грабить

19:06

Рак легких: главный признак в голосе Видео

19:00

Гороскоп для Девы на сентябрь-2021: в каких сферах будет фартить, в каких ждать мелких пакостей

18:47

Падение цен на руду несет угрозы для украинской металлургии - эксперт

18:43

Львов - это дыра: блогершу распекли за унизительное заявление об украинском городе

18:33

"Крысы в морге и врач с перегаром": во Львове родители винят врачей в смерти малыша

18:27

Бойфренд Бритни Спирс попался в известном бутике у витрины с кольцами

18:17

У первого в Украине кролика-полицейского появилась страница в Instagram: забавное видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять