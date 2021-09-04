Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 2614 человек, сотни госпитализаций

коронавирус / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 2614 человек. При этом в больницы госпитализированы 824 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 3 сентября в Украине умерли 44 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. В то же время выздоровели 1447 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.

За все время пандемии в стране:

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заболели – 2 296 155 человек;

выздоровели – 2 212 313 человек;

летальных случаев - 53 966;

проведено ПЦР-тестов – 12 081 160.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

Коронавирус в Украине за сутки 2 сентября выявили у 2693 жителей страны. В том числе заболел 171 ребенок и 40 медработников. Были госпитализированы 826 человек; летальных случаев - 45; выздоровели 1 112 человек.

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