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Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 4647 человек, много госпитализаций

26 сентября 2021, 08:21

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Черновицкой областях.

коронавирус
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 4647 человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 4647 человек. Из них детей - 448, медработников - 57. При этом в больницы госпитализированы 2325 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 25 сентября в Украине умерли 69 человек. В то же время выздоровели 983 человека.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 392 397 человек;

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выздоровели - 2 244 192 человека;

летальных случаев - 55 626.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.

Отметим, за сутки 24 сентября коронавирус выявили у 8 267 жителей страны. В том числе заболели 715 детей и 157 медработников.

Напомним, с четверга, 23 сентября, вся Украина официально перешла в "желтую" зону адаптивного карантина. В стране начали действовать привилегии для вакцинированных граждан.

Решение об усилении карантинных ограничений до "желтого" уровня Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла 21 сентября. При этом глава Кабмина Денис Шмыгаль предупредил украинцев, что темпы распространения коронавируса свидетельствуют, что в ближайшее время некоторые регионы могут перейти в "красную" зону.

Также в Украине вводят обязательную вакцинацию против коронавирусной болезни. В частности, для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что приказ Минздрава об обязательной вакцинации определенных категорий профессий вступит в силу в соответствии с действующим законодательством.

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