Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 7967 человек, госпитализаций 3300

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 7967 человек / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 7967. При этом в больницы госпитализированы 3300 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 2 октября, в Украине умерли 126 человек. В то же время выздоровели 1483 человека.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 455 189 человек;

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выздоровели - 2 263 407 человек;

летальных случаев - 56 775.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.

Коронавирус в Украине

23 сентября вся Украина официально перешла в "желтую" зону адаптивного карантина. В стране начали действовать привилегии для вакцинированных граждан.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что если большинство украинцев вакцинируется от коронавируса до следующего года, то уже весной 2022 года карантин в Украине могут полностью отменить.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

Инфекционист Вадим Аристов назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.