УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 7967 человек, госпитализаций 3300

3 октября 2021, 08:16

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях.

коронавирус,больница
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 7967 человек / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 7967. При этом в больницы госпитализированы 3300 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 2 октября, в Украине умерли 126 человек. В то же время выздоровели 1483 человека.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 455 189 человек;

Реклама

выздоровели - 2 263 407 человек;

летальных случаев - 56 775.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.

Коронавирус в Украине

23 сентября вся Украина официально перешла в "желтую" зону адаптивного карантина. В стране начали действовать привилегии для вакцинированных граждан.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что если большинство украинцев вакцинируется от коронавируса до следующего года, то уже весной 2022 года карантин в Украине могут полностью отменить.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

Инфекционист Вадим Аристов назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

viber
Минздрав новости Украины коронавирус в Украине коронавирус статистика коронавирус Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 7967 человек, госпитализаций 3300». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" подогрела слухи о романе с главным героемЗвезда сериала "Моя улюблена Страшко" подогрела слухи о романе с главным героем Газовый кризис сотрясает Европу, а Россия "потирает руки": Газпром бьет рекорды по добыче газаГазовый кризис сотрясает Европу, а Россия "потирает руки": Газпром бьет рекорды по добыче газа "Газпром" внезапно прекратил транзит газа через Украину в Венгрию"Газпром" внезапно прекратил транзит газа через Украину в Венгрию Тарифы в Украине не взлетят: Зеленский объявил о сделке Кабмина, Нафтогаза и местных властейТарифы в Украине не взлетят: Зеленский объявил о сделке Кабмина, Нафтогаза и местных властей В Грузии задержали бывшего президента Михаила СаакашвилиВ Грузии задержали бывшего президента Михаила Саакашвили

Последние новости

08:16

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 7967 человек, госпитализаций 3300

07:57

Евросоюз может создать в Украине военную учебную миссию - СМИ

07:45

Почему в Украине так много антивакцинаторов мнение

07:35

Боевики на Донбассе начали активно вооружаться: стянули "Грады" и танки

07:20

День учителя в Украине в 2021 году: душевные поздравления и картинки к празднику

Реклама
07:10

Киевлян предупредили о резком взлете тарифов на отопление: названы новые суммы Видео

06:27

Поздно спохватились: что ждет Украину после уменьшения транзита газа мнение

06:02

В моду на осень-зиму 2021 2122 вошли стильные мужские стрижки, сила которых в непринужденности Фото

05:28

Мог ли Путин подхватить коронавирус и грозит ли ему смерть: инфекционист оценил риски

05:02

Диетолог рассказала, чем полезны груши и кому их нельзя кушать

04:22

Приметы на 3 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

03:50

"Рассадники вируса": врач пояснил, есть ли польза от "желтой зоны"

03:02

Дикое везение целый месяц: астролог назвала главных счастливчиков октября 2021 Видео

02:16

В Минздраве пояснили, кто из педагогов находится "под бдительным контролем" Видео

01:38

Саакашвили рассказал, как попал в Грузию перед задержанием Видео

00:51

"Покупки считаем не деньгами, а гонорарами": Кухар рассказала о шопоголизме и зависти коллег

00:19

Гороскоп на 3 октября 2021 для всех знаков Зодиака: серьезные убытки или пустые обещания Видео

02 октября, суббота
23:55

Зеленский загадочно высказался об идее баллотироваться на второй срок

23:54

Украину накроет мощный антициклон: синоптики назвали сроки еще одного бабьего лета Видео

23:27

Во Львове роженица скончалась от COVID: сердце остановилось после смерти ребенка Видео

Реклама
22:36

Укрзализныця угодила в громкий скандал с "бездомными" пассажирами

22:04

В Минздраве рассказали об опасности вируса папилломы человека

21:09

Выяснилось, когда украинцы смогут голосовать на выборах онлайн

20:35

Ляшко назвал сроки производства первой украинской вакцины от коронавируса Видео

20:34

Выборы в Грузии: обнародованы первые результаты экзит-полов

20:04

В Грузию прибыли мать и сын Саакашвили Видео

20:00

Самая модная обувь осень-зима 2021 2022, которую не захочется снимать ни в дождь, ни в снег Фото Видео

19:59

Мендель похвасталась "шабашем" и устроила смелую фотосессию, показав неожиданное тату

19:31

Отставка Разумкова: почему это никак не повлияет на политические расклады мнение

18:50

"Не хватает опыта": Зеленский выдвинул претензии "слугам народа" и назвал их троечниками Видео

18:34

В Украине взлетят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка

18:25

В Киеве состоялась выучка "тотальное сопротивление"

17:55

Прицеп задавил 9-летнего мальчика: под Одессой катание детей на тракторе закончилось трагедией

17:35

Саакашвили грозит экстрадиция: в Тбилиси объяснили, как экс-президент попал в Грузию Видео

16:56

"Ногу собирают": Шефир рассказал о состоянии водителя, раненого во время покушения Видео

16:22

Отставка Разумкова: Зеленский назвал ошибку спикера, в Слуге народа произошел "бунт" Видео

15:54

Ясько ответила на хейт после признания о романе с Саакашвили Видео

15:40

Как часто можно красить волосы и почему Видео

15:22

Съезд в Трускавце: Зеленский прибыл на форум, "слуги" собрали подписи за отставку Разумкова Видео

14:54

Венедиктова заявила, что против Порошенко открыто много уголовных дел Видео

Реклама
14:53

В Мариуполе мужчина на глазах у ребенка зарезал нового мужа своей бывшей и похитил 9-летнюю дочь Видео

14:49

Задержание Саакашвили: Киев требует допуска консула, в Тбилиси ответили Видео

13:36

"Покупал украшения в кредит": Кухар раскрыла, как Стоянов завоевал ее сердце

13:32

Лежала без сознания в гараже: под Киевом 48-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

12:43

"Слуга народа" Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийца Видео

12:16

"Он гражданин Украины": Кулеба заявил, что МИД окажет поддержку Саакашвили Видео

12:13

Нападение на копов в Чернигове: один капитан полиции погиб, второй - в реанимации

11:38

Письмо из грузинской тюрьмы: Саакашвили обвинил Путина в своем задержании Видео

11:02

Сначала в утробе погиб малыш, через полчаса - мать: во Львове умерла роженица с подтвержденным COVID

10:51

Киевлянам не удастся избежать вакцинации от коронавируса - Кличко

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять