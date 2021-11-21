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Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у более 10 тысяч человек, масса госпитализаций

21 ноября 2021, 08:17

За все время пандемии жертвами коронавируса в Украине стали 81 272 человека.

Пациент, Коронавирус
Пациент, Коронавирус / Reuters

Коронавирус в Украине в последнее время активно атакует украинцев - за минувшие сутки обнаружили у 10 635 человек, из них - 894 ребенка и 99 медработников. При этом в больницы госпитализированы 4048 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 20 ноября, в Украине умерли 377 человек. В то же время выздоровели 14 450 человек.

За все время пандемии в стране:

заболели – 3 332 943 человека;

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выздоровели – 2 762 950 человек;

летальных исходов – 81 272;

проведено ПЦР-тестирование – 15 542 112.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 559 случаев;
  • Винницкая область – 499 случаев;
  • Волынская область – 302 случая;
  • Днепропетровская область – 1242 случая;
  • Донецкая область – 416 случаев;
  • Житомирская область – 452 случая;
  • Закарпатская область – 289 случаев;
  • Запорожская область – 653 случая;
  • Ивано-Франковская область – 543 случая;
  • Киевская область – 519 случаев;
  • Кировоградская область – 196 случаев;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Львовская область – 288 случаев;
  • Николаевская область – 693 случая;
  • Одесская область – 655 случаев;
  • Полтавская область – 361 случай;
  • Ровенская область – 279 случаев;
  • Сумская область – 451 случай;
  • Тернопольская область – 297 случаев;
  • Харьковская область – 284 случая;
  • Херсонская область – 191 случай;
  • Хмельницкая область – 598 случаев;
  • Черкасская область – 260 случаев;
  • Черновицкая область – 158 случаев;
  • Черниговская область – 408 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал появление в Украине нового лекарства прямого действия от коронавируса. Он отметил, что разработчики рекомендуют использовать препарат при появлении первых симптомов COVID-19.

Руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, что 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.

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