Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у более 10 тысяч человек, масса госпитализаций

Пациент, Коронавирус / Reuters

Коронавирус в Украине в последнее время активно атакует украинцев - за минувшие сутки обнаружили у 10 635 человек, из них - 894 ребенка и 99 медработников. При этом в больницы госпитализированы 4048 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 20 ноября, в Украине умерли 377 человек. В то же время выздоровели 14 450 человек.

За все время пандемии в стране:

заболели – 3 332 943 человека;

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выздоровели – 2 762 950 человек;

летальных исходов – 81 272;

проведено ПЦР-тестирование – 15 542 112.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 559 случаев;

Винницкая область – 499 случаев;

Волынская область – 302 случая;

Днепропетровская область – 1242 случая;

Донецкая область – 416 случаев;

Житомирская область – 452 случая;

Закарпатская область – 289 случаев;

Запорожская область – 653 случая;

Ивано-Франковская область – 543 случая;

Киевская область – 519 случаев;

Кировоградская область – 196 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Львовская область – 288 случаев;

Николаевская область – 693 случая;

Одесская область – 655 случаев;

Полтавская область – 361 случай;

Ровенская область – 279 случаев;

Сумская область – 451 случай;

Тернопольская область – 297 случаев;

Харьковская область – 284 случая;

Херсонская область – 191 случай;

Хмельницкая область – 598 случаев;

Черкасская область – 260 случаев;

Черновицкая область – 158 случаев;

Черниговская область – 408 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал появление в Украине нового лекарства прямого действия от коронавируса. Он отметил, что разработчики рекомендуют использовать препарат при появлении первых симптомов COVID-19.

Руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, что 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.