Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у более 10 тысяч человек, масса госпитализаций

За все время пандемии жертвами коронавируса в Украине стали 81 272 человека.
Коронавирус в Украине в последнее время активно атакует украинцев - за минувшие сутки обнаружили у 10 635 человек, из них - 894 ребенка и 99 медработников. При этом в больницы госпитализированы 4048 человек.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 20 ноября, в Украине умерли 377 человек. В то же время выздоровели 14 450 человек.
За все время пандемии в стране:
заболели – 3 332 943 человека;
выздоровели – 2 762 950 человек;
летальных исходов – 81 272;
проведено ПЦР-тестирование – 15 542 112.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 559 случаев;
- Винницкая область – 499 случаев;
- Волынская область – 302 случая;
- Днепропетровская область – 1242 случая;
- Донецкая область – 416 случаев;
- Житомирская область – 452 случая;
- Закарпатская область – 289 случаев;
- Запорожская область – 653 случая;
- Ивано-Франковская область – 543 случая;
- Киевская область – 519 случаев;
- Кировоградская область – 196 случаев;
- Луганская область – 42 случая;
- Львовская область – 288 случаев;
- Николаевская область – 693 случая;
- Одесская область – 655 случаев;
- Полтавская область – 361 случай;
- Ровенская область – 279 случаев;
- Сумская область – 451 случай;
- Тернопольская область – 297 случаев;
- Харьковская область – 284 случая;
- Херсонская область – 191 случай;
- Хмельницкая область – 598 случаев;
- Черкасская область – 260 случаев;
- Черновицкая область – 158 случаев;
- Черниговская область – 408 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине
Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал появление в Украине нового лекарства прямого действия от коронавируса. Он отметил, что разработчики рекомендуют использовать препарат при появлении первых симптомов COVID-19.
Руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, что 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.
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