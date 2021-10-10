Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у более 11 тысяч человек, много госпитализаций

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 344 человек, из них детей - 1149, медработников - 122. При этом в больницы госпитализированы 3712 человек.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 9 октября в Украине умерли 162 человека, 2581 человек поборол болезнь.
За все время пандемии в стране:
заболели - 2 541 257 человек;
выздоровели - 2 290 427 человек;
летальных случаев - 58 493.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 320 случаев;
- Винницкая область - 202 случая;
- Волынская область - 197 случаев;
- Днепропетровская область - 838 случаев;
- Донецкая область - 819 случаев;
- Житомирская область - 607 случаев;
- Закарпатская область - 52 случая;
- Запорожская область - 836 случаев;
- Ивано-Франковская область - 220 случаев;
- Киевская область - 237 случаев;
- Кировоградская область - 105 случаев;
- Луганская область - 167 случаев;
- Львовская область - 468 случаев;
- Николаевская область - 339 случаев;
- Одесская область - 1010 случаев;
- Полтавская область - 174 случая;
- Ровенская область - 158 случаев;
- Сумская область - 452 случая;
- Тернопольская область - 406 случаев;
- Харьковская область - 1783 случая;
- Херсонская область - 567 случаев;
- Хмельницкая область - 526 случаев;
- Черкасская область - 169 случаев;
- Черновицкая область - 525 случаев;
- Черниговская область - 167 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине
За сутки 8 октября коронавирус в Украине выявили у 15 908 жителей страны. В том числе заболели 1447 детей и 298 медработников. За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 571 человек; летальных случаев - 250; выздоровели - 5 364 человека.
9 октября Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях по коронавирусу в регионах Украины. Так, в "оранжевую" зону попали: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.