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Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у более 11 тысяч человек, много госпитализаций

10 октября 2021, 08:17

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

коронавирус
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у более 11 тысяч человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 344 человек, из них детей - 1149, медработников - 122. При этом в больницы госпитализированы 3712 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 9 октября в Украине умерли 162 человека, 2581 человек поборол болезнь.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 541 257 человек;

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выздоровели - 2 290 427 человек;

летальных случаев - 58 493.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев - 320 случаев;
  • Винницкая область - 202 случая;
  • Волынская область - 197 случаев;
  • Днепропетровская область - 838 случаев;
  • Донецкая область - 819 случаев;
  • Житомирская область - 607 случаев;
  • Закарпатская область - 52 случая;
  • Запорожская область - 836 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 220 случаев;
  • Киевская область - 237 случаев;
  • Кировоградская область - 105 случаев;
  • Луганская область - 167 случаев;
  • Львовская область - 468 случаев;
  • Николаевская область - 339 случаев;
  • Одесская область - 1010 случаев;
  • Полтавская область - 174 случая;
  • Ровенская область - 158 случаев;
  • Сумская область - 452 случая;
  • Тернопольская область - 406 случаев;
  • Харьковская область - 1783 случая;
  • Херсонская область - 567 случаев;
  • Хмельницкая область - 526 случаев;
  • Черкасская область - 169 случаев;
  • Черновицкая область - 525 случаев;
  • Черниговская область - 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

За сутки 8 октября коронавирус в Украине выявили у 15 908 жителей страны. В том числе заболели 1447 детей и 298 медработников. За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 571 человек; летальных случаев - 250; выздоровели - 5 364 человека.

9 октября Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях по коронавирусу в регионах Украины. Так, в "оранжевую" зону попали: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

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