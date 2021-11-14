Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у почти 15 тысяч человек, горы госпитализаций

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у почти 15 тысяч человек / УНИАН

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 14 490 человек, из них - 1069 детей и 135 медработников. При этом в больницы госпитализированы 4881 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 13 ноября в Украине умерли 403 человека. В то же время выздоровели 11 146 человек.

За все время пандемии в стране:

заболели – 3 217 639 человек;

выздоровели – 2 631 240 человек;

летальных исходов – 76 705;

проведено ПЦР-тестирование – 15 225 531.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1630), Харьковской (1050), Запорожской (1029), Одесской (979) и Донецкой (793) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 447 случаев;

Винницкая область – 525 случаев;

Волынская область – 293 случая;

Днепропетровская область – 1630 случаев;

Донецкая область – 793 случая;

Житомирская область – 542 случая;

Закарпатская область – 313 случаев;

Запорожская область – 1029 случаев;

Ивано-Франковская область – 511 случаев;

Киевская область – 533 случая;

Кировоградская область – 139 случаев;

Луганская область – 83 случая;

Львовская область – 535 случаев;

Николаевская область – 724 случая;

Одесская область – 979 случаев;

Полтавская область – 709 случаев;

Ровенская область – 377 случаев;

Сумская область – 619 случаев;

Тернопольская область – 393 случая;

Харьковская область – 1050 случаев;

Херсонская область – 259 случаев;

Хмельницкая область – 646 случаев;

Черкасская область – 371 случай;

Черновицкая область – 205 случаев;

Черниговская область – 785 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал появление в Украине нового лекарства прямого действия от коронавируса.

Он отметил, что разработчики рекомендуют использовать препарат при появлении первых симптомов COVID-19.

Руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, что 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.

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