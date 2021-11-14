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Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у почти 15 тысяч человек, горы госпитализаций

14 ноября 2021, 08:15

Жертвами коронавируса в Украине за все время пандемии стали 76 705 человек.

коронавирус,Украина
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у почти 15 тысяч человек / УНИАН

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 14 490 человек, из них - 1069 детей и 135 медработников. При этом в больницы госпитализированы 4881 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 13 ноября в Украине умерли 403 человека. В то же время выздоровели 11 146 человек.

За все время пандемии в стране:

  • заболели – 3 217 639 человек;
  • выздоровели – 2 631 240 человек;
  • летальных исходов – 76 705;
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 225 531.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1630), Харьковской (1050), Запорожской (1029), Одесской (979) и Донецкой (793) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 447 случаев;
  • Винницкая область – 525 случаев;
  • Волынская область – 293 случая;
  • Днепропетровская область – 1630 случаев;
  • Донецкая область – 793 случая;
  • Житомирская область – 542 случая;
  • Закарпатская область – 313 случаев;
  • Запорожская область – 1029 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 511 случаев;
  • Киевская область – 533 случая;
  • Кировоградская область – 139 случаев;
  • Луганская область – 83 случая;
  • Львовская область – 535 случаев;
  • Николаевская область – 724 случая;
  • Одесская область – 979 случаев;
  • Полтавская область – 709 случаев;
  • Ровенская область – 377 случаев;
  • Сумская область – 619 случаев;
  • Тернопольская область – 393 случая;
  • Харьковская область – 1050 случаев;
  • Херсонская область – 259 случаев;
  • Хмельницкая область – 646 случаев;
  • Черкасская область – 371 случай;
  • Черновицкая область – 205 случаев;
  • Черниговская область – 785 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал появление в Украине нового лекарства прямого действия от коронавируса.

Он отметил, что разработчики рекомендуют использовать препарат при появлении первых симптомов COVID-19.

Руководитель Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, что 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.

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