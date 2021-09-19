Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у почти 4 тысяч человек, много госпитализаций

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили почти у 4000 человек / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 3983 человек. При этом в больницы госпитализированы 1767 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 18 сентября в Украине от осложнений болезни умерли 46 человек. За последние 24 часа выздоровели 546человек.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 348 381 человек;

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выздоровели - 2 230 852 человека;

летальных случаев - 54 875;

проведено ПЦР-тестов - 12 471 387.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.

Отметим, коронавирус в Украине за сутки 17 сентября выявили у 6234 жителей страны. В том числе заболели 689 детей и 89 медработников. Летальных случаев – 79, госпитализированы 1719 человек.

Коронавирус в Украине за сутки 16 сентября выявили у 6624 жителей страны. Были госпитализированы 1 568 человек; летальных случаев - 99; выздоровели 1 914 человек.

13 сентября на заседании Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат, могут обойти большинство ограничений.

Кроме того, Кабмин внес некоторые изменения в карантинное постановление, ужесточив условие работы учебных заведений в "красной" зоне карантина.

В Киеве на сегодняшний день нет предпосылок для жестких карантинных ограничений. Несмотря на это, власти готовятся ко всем возможным сценариям.

В Министерстве образования и науки рассказали о том, как будут работать учебные заведения с 20 сентября этого года. В частности, если в Украине введут "желтый" уровень карантина.