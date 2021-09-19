Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у почти 4 тысяч человек, много госпитализаций

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Львовской областях.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 3983 человек. При этом в больницы госпитализированы 1767 человек с диагнозом COVID-19.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 18 сентября в Украине от осложнений болезни умерли 46 человек. За последние 24 часа выздоровели 546человек.
За все время пандемии в стране:
заболели - 2 348 381 человек;
выздоровели - 2 230 852 человека;
летальных случаев - 54 875;
проведено ПЦР-тестов - 12 471 387.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.
Отметим, коронавирус в Украине за сутки 17 сентября выявили у 6234 жителей страны. В том числе заболели 689 детей и 89 медработников. Летальных случаев – 79, госпитализированы 1719 человек.
Коронавирус в Украине за сутки 16 сентября выявили у 6624 жителей страны. Были госпитализированы 1 568 человек; летальных случаев - 99; выздоровели 1 914 человек.
13 сентября на заседании Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат, могут обойти большинство ограничений.
Кроме того, Кабмин внес некоторые изменения в карантинное постановление, ужесточив условие работы учебных заведений в "красной" зоне карантина.
В Киеве на сегодняшний день нет предпосылок для жестких карантинных ограничений. Несмотря на это, власти готовятся ко всем возможным сценариям.
В Министерстве образования и науки рассказали о том, как будут работать учебные заведения с 20 сентября этого года. В частности, если в Украине введут "желтый" уровень карантина.