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Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у более 15 тысяч человек, в том числе у 2298 детей

23 января 2022, 08:20

За все время пандемии от последствий COVID-19 в Украине умерли 99 215 человек.

коронавирус
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у более 15 тысяч человек, в том числе у 2298 детей / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 15 444 человек, из них - 2298 детей и 264 медработника. При этом в больницы были госпитализированы 2774 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 22 января в Украине умерли 86 человек. В то же время выздоровели 2030 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 857 455 человек;

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выздоровели – 3 582 908 человек;

летальных исходов – 99 215;

проведено ПЦР-тестирований – 17 497 199.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 559;
  • Винницкая область – 486;
  • Волынская область – 226;
  • Днепропетровская область – 411;
  • Донецкая область – 353;
  • Житомирская область – 844;
  • Закарпатская область – 370;
  • Запорожская область – 61;
  • Ивано-Франковская область – 1704;
  • Киевская область – 376;
  • Кировоградская область – 118;
  • Луганская область – 35;
  • Львовская область – 2170;
  • Николаевская область – 223;
  • Одесская область – 808;
  • Полтавская область – 121;
  • Ровенская область – 476;
  • Сумская область – 1469;
  • Тернопольская область – 903;
  • Харьковская область – 1193;
  • Херсонская область – 211;
  • Хмельницкая область – 958;
  • Черкасская область – 174;
  • Черновицкая область – 851;
  • Черниговская область – 344.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Отметим, коронавирус в Украине за сутки 21 января выявили у 22 473 жителей страны (сутками ранее было 20 156). В том числе заболели 2838 детей и 535 медработников.

Напомним, 20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Самая сложная ситуация в западной части страны.

21 января киевские власти обратились к местным работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы. К такому решению чиновники пришли из-за стремительного роста количества случаев инфицирования COVID-19 в городе.

С 24 января Ивано-Франковская область переходит в "красную зону" эпидемической опасности из-за всплеска коронавируса.

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