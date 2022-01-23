Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у более 15 тысяч человек, в том числе у 2298 детей

За все время пандемии от последствий COVID-19 в Украине умерли 99 215 человек.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 15 444 человек, из них - 2298 детей и 264 медработника. При этом в больницы были госпитализированы 2774 человека.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 22 января в Украине умерли 86 человек. В то же время выздоровели 2030 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 857 455 человек;
выздоровели – 3 582 908 человек;
летальных исходов – 99 215;
проведено ПЦР-тестирований – 17 497 199.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 559;
- Винницкая область – 486;
- Волынская область – 226;
- Днепропетровская область – 411;
- Донецкая область – 353;
- Житомирская область – 844;
- Закарпатская область – 370;
- Запорожская область – 61;
- Ивано-Франковская область – 1704;
- Киевская область – 376;
- Кировоградская область – 118;
- Луганская область – 35;
- Львовская область – 2170;
- Николаевская область – 223;
- Одесская область – 808;
- Полтавская область – 121;
- Ровенская область – 476;
- Сумская область – 1469;
- Тернопольская область – 903;
- Харьковская область – 1193;
- Херсонская область – 211;
- Хмельницкая область – 958;
- Черкасская область – 174;
- Черновицкая область – 851;
- Черниговская область – 344.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Отметим, коронавирус в Украине за сутки 21 января выявили у 22 473 жителей страны (сутками ранее было 20 156). В том числе заболели 2838 детей и 535 медработников.
Напомним, 20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Самая сложная ситуация в западной части страны.
21 января киевские власти обратились к местным работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы. К такому решению чиновники пришли из-за стремительного роста количества случаев инфицирования COVID-19 в городе.
С 24 января Ивано-Франковская область переходит в "красную зону" эпидемической опасности из-за всплеска коронавируса.