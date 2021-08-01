Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у почти 500 человек, госпитализаций - столько же / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 484 человек. При этом в больницы госпитализированы 473 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 31 июля в Украине умерли 6 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В то же время выздоровел 131 человек.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 253 269 человек;

Реклама

выздоровели - 2 186 994 человек;

летальных случаев - 52 951.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

Ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что из-за нового штамма "Дельта" эпидемия может накрыть Украину за ночь.

Уже в ближайшее время в Украине может стремительно увеличиться количество инфицированных новым индийским штаммом коронавируса "Дельта". Количество подозрений на этот вид инфекции в стране растет, заявил главный санврач страны Игорь Кузин.

Подробнее о новой волне коронавируса из-за штамма Дельта можете узнать из сюжета ТСН:

Антитела к коронавирусу есть, как минимум, у 40% украинцев. Об этом в пятницу, 30 июля, со ссылкой на данные исследования сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.