Коронавирус в Украине: Covid-19 установил новые антирекорды

Covid-19 установил новые антирекорды в Украине / УНИАН

В Украине два новых коронавирусных антирекорда: антирекорд по количеству госпитализированных по причине Covid-19 ‒ были госпитализированы 330 человек ‒ и по количеству новых зараженных за сутки.

Об этом в пятницу, 14 августа 2020 года, во время брифинга заявил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Украина с очередными двумя антирекордами. За прошедшие сутки в Украине заболело 1732 человек, из них 110 детей и 78 медицинских работников. Мы снова поставили антирекорд по госпитализации. Были госпитализированы 330 человек. У нас зафиксировано 19 летальных случаев. При этом выздоровел 581 пациент", ‒ заявил чиновник.

По словам Степанова, в целом за все время пандемии китайского коронавируса в Украине заболело 87 872 человека.

"Из них 6093 ребенка и 9570 медицинских работников. В общем выздоровели за все время пандемии 46 797 пациентов, летальных случаев ‒ 2011", ‒ подытожил он.

Как заявил Степанов, большее количество случаев коронавируса было зарегистрировано в Харьковской (205), Львовской (184), Одесской (160), Черновицкой (154) и Ивано-Франковской (143) областях и в городе Киеве (158).

В список антилидеров по количеству регистрации новых случаев Covid-19 добавились Одесская и Харьковская области.

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Напомним, предыдущие антирекорды по коронавирусу Covid-19 в Украине были зафиксированы накануне - за сутки заразились 1592 человека. Кроме того были госпитализированы с таким диагнозом 315 человек - максимальное количество с начала пандемии.