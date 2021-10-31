Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 17 тысяч человек, тьма госпитализаций

Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 17 тысяч человек / Getty

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 17 430 человек, из них - 1108 детей и 178 медработников. При этом в больницы госпитализированы 5663 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 30 октября, в Украине умерли 336 человек. В то же время выздоровели 5269 человек.

За все время пандемии в стране:

заболели – 2 922 302 человека;

выздоровели – 2 436 213 человек;

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летальных исходов – 67 729;

проведено ПЦР-тестирование – 14 426 626.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1934), Одесской (1521), Сумской (1176), Житомирской (1166) и Днепропетровской (2280) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 443 случая;

Винницкая область – 363 случая;

Волынская область – 317 случаев;

Днепропетровская область – 1141 случай;

Донецкая область – 436 случаев;

Житомирская область – 1166 случаев;

Закарпатская область – 181 случай;

Запорожская область – 657 случаев;

Ивано-Франковская область – 582 случая;

Киевская область – 578 случаев;

Кировоградская область – 177 случаев;

Луганская область – 204 случая;

Львовская область – 1040 случаев;

Николаевская область – 939 случаев;

Одесская область – 1521 случай;

Полтавская область – 364 случая;

Ровенская область – 412 случаев;

Сумская область – 1176 случаев;

Тернопольская область – 480 случаев;

Харьковская область – 1934 случая;

Херсонская область – 918 случаев;

Хмельницкая область – 958 случаев;

Черкасская область – 275 случаев;

Черновицкая область – 487 случаев;

Черниговская область – 681 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

29 октября глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Количество выписанных пациентов, которые попали в больницу из-за COVID-19, приближается к числу госпитализированных.

30 октября в "красной" зоне карантина оказались 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.

Киев с 1 ноября официально переходит в красную зону карантинных ограничений. Решение принято в ходе внеочередного заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.