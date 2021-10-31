Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 17 тысяч человек, тьма госпитализаций

Жертвами COVID-19 с начала пандемии стали 67 729 жителей Украины.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 17 430 человек, из них - 1108 детей и 178 медработников. При этом в больницы госпитализированы 5663 человека.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 30 октября, в Украине умерли 336 человек. В то же время выздоровели 5269 человек.
За все время пандемии в стране:
заболели – 2 922 302 человека;
выздоровели – 2 436 213 человек;
летальных исходов – 67 729;
проведено ПЦР-тестирование – 14 426 626.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1934), Одесской (1521), Сумской (1176), Житомирской (1166) и Днепропетровской (2280) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 443 случая;
- Винницкая область – 363 случая;
- Волынская область – 317 случаев;
- Днепропетровская область – 1141 случай;
- Донецкая область – 436 случаев;
- Житомирская область – 1166 случаев;
- Закарпатская область – 181 случай;
- Запорожская область – 657 случаев;
- Ивано-Франковская область – 582 случая;
- Киевская область – 578 случаев;
- Кировоградская область – 177 случаев;
- Луганская область – 204 случая;
- Львовская область – 1040 случаев;
- Николаевская область – 939 случаев;
- Одесская область – 1521 случай;
- Полтавская область – 364 случая;
- Ровенская область – 412 случаев;
- Сумская область – 1176 случаев;
- Тернопольская область – 480 случаев;
- Харьковская область – 1934 случая;
- Херсонская область – 918 случаев;
- Хмельницкая область – 958 случаев;
- Черкасская область – 275 случаев;
- Черновицкая область – 487 случаев;
- Черниговская область – 681 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине
29 октября глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Количество выписанных пациентов, которые попали в больницу из-за COVID-19, приближается к числу госпитализированных.
30 октября в "красной" зоне карантина оказались 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.
Киев с 1 ноября официально переходит в красную зону карантинных ограничений. Решение принято в ходе внеочередного заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.