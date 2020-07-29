Курсанты КПИ массово подхватили коронавирус - подробности

У курсантов КПУ обнаружили коронавирус / pixabay.com

У 81 курсанта Киевского политехнического института имени Сикорского подтвердили коронавирус. Всего в институте заболело уже 133 студента.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Как отметили в КГГА, вчера были отобраны биологические образцы у 107 человек, которые контактировали с заболевшими ранее.

10 курсантов госпитализированы в больницы. Остальные лечатся в общежитии под наблюдением врачей.

Напомним, вспышку коронавирусной инфекции в общежитии института спецсвязи в Киеве выявили 26 июля. Изначально заболели 52 человека из 152 проживающих в общежитии.

Как сообщалось, в Украине от коронавируса умерло уже 1650 человек, всего с начала распространения болезни заболело 67 597 человек. За минувшие сутки коронавирусною инфекцию выявили еще у 1022 украинцев.

Как писал Главред, на европейском континенте фиксируют увеличение числа заражений COVID-19 среди молодежи. Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что данный всплеск стал причиной роста уровня заболеваемости коронавирусом по всей Европе.