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Коронавирус в Украине замедлил темп: за сутки обнаружили 24,5 тысячи случаев заражения

13 февраля 2022, 08:24

За время пандемии жертвами COVID-19 в Украине стали 102 808 человек.

коронавирус
Коронавирус в Украине замедлил темп: за сутки обнаружили 24,5 тысячи случаев заражения / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 24 518 человек, из них - 1961 ребенок и 329 медработников. При этом на больничных койках оказались 3935 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 12 февраля в Украине умерли 140 человек. В то же время выздоровели 8288 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 4 525 700 человек;

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выздоровели – 3 779 057 человек;

летальных исходов – 102 808;

проведено ПЦР-тестирований – 19 034 214.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 2405;
  • Винницкая область – 411;
  • Волынская область – 515;
  • Днепропетровская область – 1424;
  • Донецкая область – 1258;
  • Житомирская область – 1193;
  • Закарпатская область – 354;
  • Запорожская область – 787;
  • Ивано-Франковская область – 590;
  • Киевская область – 789;
  • Кировоградская область – 315;
  • Луганская область – 418;
  • Львовская область – 1195;
  • Николаевская область – 951;
  • Одесская область – 1979;
  • Полтавская область – 329;
  • Ровенская область – 694;
  • Сумская область – 1527;
  • Тернопольская область – 555;
  • Харьковская область – 2046;
  • Херсонская область – 1234;
  • Хмельницкая область – 1419;
  • Черкасская область – 839;
  • Черновицкая область – 679;
  • Черниговская область – 612.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Самая сложная ситуация в западной части страны.

С пятницы, 11 февраля, три украинских региона (Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области) пополнили "красную" зону адаптивного коронавирусного карантина. До того в "красную" зону Минздрав ввел Ивано-Франковскую и Ровенскую области.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что в рамках текущей волны коронавирусной инфекции у пациентов чаще фиксируется штамм Дельта. Каждый пятый, согласно данным мониторинга, болеет Омикроном.

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