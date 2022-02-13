Коронавирус в Украине замедлил темп: за сутки обнаружили 24,5 тысячи случаев заражения

За время пандемии жертвами COVID-19 в Украине стали 102 808 человек.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 24 518 человек, из них - 1961 ребенок и 329 медработников. При этом на больничных койках оказались 3935 человек.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 12 февраля в Украине умерли 140 человек. В то же время выздоровели 8288 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 4 525 700 человек;
выздоровели – 3 779 057 человек;
летальных исходов – 102 808;
проведено ПЦР-тестирований – 19 034 214.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 2405;
- Винницкая область – 411;
- Волынская область – 515;
- Днепропетровская область – 1424;
- Донецкая область – 1258;
- Житомирская область – 1193;
- Закарпатская область – 354;
- Запорожская область – 787;
- Ивано-Франковская область – 590;
- Киевская область – 789;
- Кировоградская область – 315;
- Луганская область – 418;
- Львовская область – 1195;
- Николаевская область – 951;
- Одесская область – 1979;
- Полтавская область – 329;
- Ровенская область – 694;
- Сумская область – 1527;
- Тернопольская область – 555;
- Харьковская область – 2046;
- Херсонская область – 1234;
- Хмельницкая область – 1419;
- Черкасская область – 839;
- Черновицкая область – 679;
- Черниговская область – 612.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине
20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Самая сложная ситуация в западной части страны.
С пятницы, 11 февраля, три украинских региона (Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области) пополнили "красную" зону адаптивного коронавирусного карантина. До того в "красную" зону Минздрав ввел Ивано-Франковскую и Ровенскую области.
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что в рамках текущей волны коронавирусной инфекции у пациентов чаще фиксируется штамм Дельта. Каждый пятый, согласно данным мониторинга, болеет Омикроном.
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