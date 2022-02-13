Коронавирус в Украине замедлил темп: за сутки обнаружили 24,5 тысячи случаев заражения / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 24 518 человек, из них - 1961 ребенок и 329 медработников. При этом на больничных койках оказались 3935 человек.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 12 февраля в Украине умерли 140 человек. В то же время выздоровели 8288 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 4 525 700 человек;

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выздоровели – 3 779 057 человек;

летальных исходов – 102 808;

проведено ПЦР-тестирований – 19 034 214.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 2405;

Винницкая область – 411;

Волынская область – 515;

Днепропетровская область – 1424;

Донецкая область – 1258;

Житомирская область – 1193;

Закарпатская область – 354;

Запорожская область – 787;

Ивано-Франковская область – 590;

Киевская область – 789;

Кировоградская область – 315;

Луганская область – 418;

Львовская область – 1195;

Николаевская область – 951;

Одесская область – 1979;

Полтавская область – 329;

Ровенская область – 694;

Сумская область – 1527;

Тернопольская область – 555;

Харьковская область – 2046;

Херсонская область – 1234;

Хмельницкая область – 1419;

Черкасская область – 839;

Черновицкая область – 679;

Черниговская область – 612.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине

20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Самая сложная ситуация в западной части страны.

С пятницы, 11 февраля, три украинских региона (Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области) пополнили "красную" зону адаптивного коронавирусного карантина. До того в "красную" зону Минздрав ввел Ивано-Франковскую и Ровенскую области.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что в рамках текущей волны коронавирусной инфекции у пациентов чаще фиксируется штамм Дельта. Каждый пятый, согласно данным мониторинга, болеет Омикроном.

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