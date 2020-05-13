Миллион больных коронавирусом: Зеленский напугал требующих открыть метро

Зеленский объяснил, почему власть не готова открыть метро / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие дни станут определяющими в вопросе смягчения противоэпидемиологических мер. В ответ на призывы открыть метро или значительно ослабить карантин он объяснил, почему этого делать категорически нельзя.

По словам гаранта, возобновить работу метрополитена или же разрешить проводить концерты очень просто, однако это может привести к катастрофическим последствиям.

"Поймите - нам вообще не сложно подписать бумажку и хоть завтра открыть метро или позволить концерты. И какими будут последствия? Миллион больных коронавирусом? И вместо смягчения придется усиливать карантин", - сказал Зеленский в своем видеообращении к украинцам.

Как рассказал президент, сейчас власти контролируют ситуацию с коронавирусной эпидемией в Украине. Граждане, в свою очередь, должны придерживаться антикоронавирусных мер, чтобы предотвратить распространение гриппоподобной инфекции на территории государства.

"Кто из вас хочет по 20000 новых больных каждый день? Кто хочет тысячи смертей каждый день? Чтобы врачи падали от переутомления? И чтобы жуткие картинки из фильмов об апокалипсисе стали реальностью на улицах вашего города? Уверен - этого не хочет никто", - добавил Владимир Зеленский.

Напоследок политик призвал украинцев к терпению и ответственности для победы над коронавирусом и перехода к следующему этапу ослабления противокоронавирусных мероприятий.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что метро в Украине откроют ориентировочно в середине лета.

Тем временем в Киеве рассказали о новых правилах работы метрополитена после карантина.

