Лечение коронавируса: жена заболевшего рассказала, за что нужно платить в украинских больницах

Скорая, коронавирус / УНИАН

Несмотря на заявление некоторых чиновников Минздрава о бесплатном лечении тяжелых больных с диагностированным коронавирусом, родным таких людей приходится тратить большие деньги на лекарства.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Kharkiv Today По данным журналистов, одной из харьковчанок, Елене Дурсановой, пришлось заплатить 25 тысяч гривен за дозу лекарства для ее супруга с коронавирусом.

По ее словам, житель Харькова сперва лечил простуду в домашних условиях, а потом обратился к медикам и рентген показал у него двустороннюю пневмонию. В инфекционной же больнице у него диагностировали коронавирус. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Читайте такжеВ Украине запрещен: врач рассказал об эффективном методе лечения COVID-19"Мне сказали, что мужа переводят в другое отделение, на кислород. Он дома дышал нормально, кашлял чуть-чуть днем, ночью не кашлял. Там ему сразу дали маску, и он до сих пор не может без нее жить. Я думала, что ему станет легче - начнут вводить все-таки антибиотики и противовирусные внутривенно", — рассказала она.

Как говорит Дурсанова, в среднем на лечение в реанимации каждый день уходит 3 тысячи гривен.

"Бесплатно тесты, палата и кислород, насколько я понимаю, а остальное — людям выносят списки, я не одна такая. Три тысячи гривен мне обходилась одна реанимация в день без дорогого лекарства, которое ему ввели", - подытожила она.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял о том, что в Украине бессимптомных больных не будут тестировать на коронавирус бесплатно.

"Если у человека нет симптомов коронавируса, кроме того, он не является контактным лицом с больным коронавирусом, то есть это исключительно желание, то у нас не предусмотрено нашим алгоритмом бесплатного тестирования", - рассказал чиновник.