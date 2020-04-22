"Забывчивая" женщина позаражала коронавирусом врачей на Львовщине: опубликовано видео

Больница / УНИАН

Во Львовской области, где число заболевших китайским коронавирусом Covid-19 на данный момент превысило 250 человек, женщина встречалась с родственницей, приехавшей из Италии, скрыла такие сведения от медиков и 19 суток пролежала в районной больнице.

Как сообщают Чрезвычайные новости, соседка 56-летней жительницы Глинска, заболевшей Covid-19 и умершей, рассказала, что та призналась о своих контактах только после того, как ей серьезно пригрозили.

Все контактировавшие с ней врачи, медсестры и санитарки ушли на карантин. Covid-19 был подтвержден лабораторным путем у двоих медиков.

В другом населенном пункте, селе Рудное под Львовом, полностью закрыта на карантин семейная амбулатория, в которой обслуживались шесть тысяч человек — ее признали очагом распространения инфекции.

Медики предполагают, что одного из тамошних семейных врачей заразила пожилая пациентка - недавно умершая в инфекционной больнице. Сейчас в амбулатории инфекция подтверждена у четверых врачей.

Напомним, ранее директор Бориспольского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок заявил о том, что в стране нет четкого сценария и алгоритма взаимодействия в условиях борьбы с пандемией китайского коронавируса.